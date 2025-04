L'app Whisky, qui faisait tourner les jeux Windows, met la clé sous la porte

L'aventure s'achève pour Whisky, l'utilitaire gratuit qui permettait aux utilisateurs de Mac Apple Silicon de faire tourner des jeux et applications Windows. Isaac Marovitz, le développeur étudiant derrière ce projet, a récemment annoncé l'arrêt de la maintenance active de son application. Une décision qui laisse de nombreux joueurs Mac à la recherche d'alternatives.

Pourquoi Whisky tire sa révérence

Isaac Marovitz explique cette décision par plusieurs facteurs. D'une part, son intérêt pour le projet s'est estompé avec le temps et, en tant qu'étudiant non rémunéré pour ce travail chronophage, la motivation n'est plus au rendez-vous. D'autre part, il considère que Whisky entretient une relation "parasitaire" avec l'écosystème Wine, technologie sur laquelle son application repose.

Le développeur souligne un point essentiel : sans CodeWeavers, l'entreprise qui finance largement le développement de Wine via son produit commercial CrossOver, la compatibilité Windows sur Mac pourrait simplement disparaître. En offrant gratuitement ce que CrossOver vend, Whisky risquait de fragiliser ce modèle économique vital pour l'ensemble de la communauté.

Les alternatives pour les joueurs Mac

Heureusement, plusieurs options s'offrent aux utilisateurs Mac souhaitant continuer à profiter de jeux Windows :

CrossOver (75€ avec un an de mises à jour) représente la solution la plus directe. Contrairement aux idées reçues, il s'agit d'une licence et non d'un abonnement - vous conservez la version achetée même sans renouvellement. L'interface est intuitive et des réductions sont fréquemment proposées.

Mythic, bien que basé sur Whisky, pourrait poursuivre son développement indépendamment. Ce lanceur simplifié pour Wine pourrait devenir une alternative intéressante si son équipe parvient à s'affranchir de sa dépendance à Whisky.

PlayOnMac, solution plus ancienne mais toujours maintenue, offre également une interface simplifiée pour Wine, bien que ses performances sur Apple Silicon soient variables.

Parallels Desktop (99,99€/an), bien que plus onéreux, permet d'exécuter Windows complet virtualisé sur Mac, avec une compatibilité excellente pour de nombreux jeux, surtout depuis les améliorations apportées à la virtualisation sur Apple Silicon.

Cette fin pour Whisky rappelle l'importance du soutien aux développeurs qui maintiennent des technologies essentielles comme Wine. Comme le souligne Isaac, sans le modèle économique de CrossOver, même le Game Porting Toolkit d'Apple n'existerait probablement pas dans sa forme actuelle.



Toujours est-il qu'Apple a un boulevard devant elle avec le gaming sur Mac tant les machines sont performantes. Si Cupertino mettait un peu du sien, on n'aurait pas besoin de ces alternatives bancales et onéreuses !