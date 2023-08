La machine virtuelle UTM fait tourner Windows XP sur le Vision Pro

Si je vous dis VMware, Parallels Desktop, Qemu ou Virtualbox, vous pensez évidemment à une machine virtuelle. Pratique pour faire tourner un autre système d'exploitation sur un Mac, un PC ou autre, ces logiciels arrivent également sur l'Apple Vision Pro. Oui, l'alternative montante, UTM, vient de publier un tweet (ou un Xeet) montrant le démarrage de Windows XP dans le casque AR/VR de la firme de Cupertino...

UTM est déjà sur le Vision Pro

Si l'utilité est plus que limitée pour 99% des utilisateurs, il y a des chances que ce petit exploit intéresse quelques lecteurs qui ont besoin d'avoir Windows à portée de main tout en étant dans le merveilleux écosystème d'Apple.

Si vous voulez tenter l'expérience (sur le simulateur de Xcode en attendant le casque), il faudra de toute façon patienter car la version n'est pas encore publiée sur le Github de l'entreprise.



Voici le tweet d'UTMApp que l'on a repéré en tout premier sur X (Twitter) :

UTM is now running on Vision Pro (simulator)! Still need to implement input devices but here's a sneak peek. pic.twitter.com/xYnSgTdXpi — UTM (@UTMapp) August 8, 2023

Comme l'explique la société, UTM vous permet d'exécuter Windows® 10, Windows® 11, Ubuntu® ou macOS(*) entièrement virtualisé avec des performances maximales. Si besoin de lancer un système encore plus vieux, comme Windows® 7 ou Windows® XP, c'est également possible, moyennant quelques concessions sur les performances.



Pour la petite histoire, UTM utilise le célèbre émulateur de système QEMU en toute sécurité dans un environnement sandbox pour protéger vos données contre les virus et les logiciels malveillants dans le système d'exploitation émulé. L'intérêt de passer par UTM sur Mac est qu'il a été conçu pour macOS à l'aide des technologies Apple les plus récentes et les plus performantes, ce qui est rare sur ce secteur.



Rendez-vous sur le site officiel pour en savoir plus, sachant qu'il est aussi possible d'installer UTM sur iPad pour peu que ce dernier soit doté d'une puce M1 ou supérieure.

Télécharger UTM Virtual Machines à 9,99 €