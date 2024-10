Asahi Linux fait tourner des jeux PC AAA sur Mac Apple Silicon

Si vous êtes un utilisateur d'Asahi Linux, projet lancé en 2022, et que vous voulez jouer à des titres Windows sur un Mac équipé d'une puce M1, M2 ou M3, il y a de bonnes nouvelles. Le projet Asahi Linux a progressé, notamment en devenant compatible avec OpenGL 4.6 et OpenGL ES 3.2 sur les Macs avec un processeur Apple Silicon, ce qui marque une avancée majeure pour les joueurs.

Linux est capable de prouesse sur Mac

Sur le blog officiel, Alyssa Rosenzweig révèle que des pilotes conformes pour OpenGL, OpenCL et Vulkan sont maintenant disponibles. Ces pilotes permettent de jouer à certains jeux via la boîte à outils de jeu Asahi, qui utilise Vulkan 1.3, combiné à l'émulation x86 et à la compatibilité Windows.

Le jeu sous Linux sur M1 est arrivé ! Nous sommes ravis de publier notre boîte à outils de jeu Asahi, qui intègre nos pilotes Vulkan 1.3 avec l'émulation x86 et la compatibilité Windows. Avec en prime la conformité à OpenCL 3.0.

Cependant, pour faire fonctionner des jeux Windows sur un Mac M1 / M2 / M3 avec Asahi Linux, les binaires Windows x86 (utilisant DirectX) doivent être traduits pour fonctionner sous Linux avec l'API Vulkan. Cela implique une multitude de traduction pour rendre les jeux jouables, mais les résultats sont déjà prometteurs. Des jeux comme Control, Fallout 4 ou Ghostrunner peuvent tourner sous Asahi Linux, même si les performances ne sont pas encore optimales, surtout pour des titres AAA récents.

© Alyssa Rosenzweig

Le projet a d'abord cherché à prouver que les jeux pouvaient être exécutés correctement, même si la fluidité n'est pas encore au rendez-vous. Les jeux indépendants, notamment les plateformes en 2D comme Hollow Knight, tournent déjà assez bien. Cependant, la majorité des jeux n'atteignent pas les 60 FPS (images par seconde), le seuil souvent considéré comme fluide.

Pour parvenir à ces résultats, Asahi Linux utilise des outils tels que FEX (pour l'émulation x86), Wine (pour les appels DirectX), ainsi que DXVK et vkd3d-Proton pour traduire DirectX en Vulkan, l'API utilisé par Apple sur ses ordinateurs récents.



A noter que si la texturation éparse est la prochaine étape pour Honeykrisp, le seul pilote Vulkan 1.3 pour le matériel Apple, ce qui permettra de débloquer plus de jeux DX12. Mais la version alpha fait déjà tourner des jeux DX12 qui ne nécessitent pas de textures éparses, comme Cyberpunk 2077.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, les développeurs rappellent que le GPU des puces M1 pose encore des limites matérielles, car il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de traitement de la géométrie des GPU utilisés dans les PC, nécessitant ainsi une émulation logicielle.

Pas pour tout le monde

Le projet est une prouesse des développeurs qui ont travaillé dur pour que Linux fonctionne bien sur l'architecture Apple Silicon. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle étape réussie, ce n'est pas simple à mettre en oeuvre, ce qui réserve cette solution aux plus aguerris. Un PC est encore ce qui se fait de mieux pour faire tourner des jeux PC. Mais le Mac grapille petit à petit des parts de marché en attirant les grands studios comme Ubisoft, Capcom et plus encore.



La dernière version stable d'Asahi Linux est la 6.11.2-1 sur Github.