Multipass 1.8 fait tourner Linux Ubuntu dans une VM sur Mac M1

Hier à 13:55

Medhi Naitmazi

Canonical, l'éditeur derrière la populaire distribution Linux Ubuntu, a annoncé que son nouveau logiciel Multipass 1.8 donne aux utilisateurs un moyen de l'exécuter facilement sur leur Mac M1. En fait, Linux peut être opérationnel en moins de 20 secondes.

Linux tourne facilement sur les Mac M1

Le changement a été annoncé via un billet de blog qui voit Ubuntu devenir l'un des moyens les plus rapides et les plus faciles de mettre Linux en service sur les dernières machines Apple équipées d'une puce M1, M1 Pro ou M1 Max.

Dans la foulée de l'annonce par Apple d'une nouvelle ligne de MacBook M1 révolutionnaires, Canonical apporte Linux rapide et facile à la plate-forme M1. Multipass, le moyen le plus rapide d'exécuter Linux multiplateforme, a reçu une mise à jour la semaine dernière permettant aux utilisateurs de M1 d'exécuter des machines virtuelles Ubuntu avec une configuration minimale. Multipass peut télécharger et lancer une image de machine virtuelle avec une seule commande, et les développeurs sur M1 peuvent maintenant s'exécuter sous Linux en aussi peu que 20 secondes.

Il s'agit bien sûr de Multipass, le logiciel gratuit Machine Virtuelle de Canonical qui facilite plus que jamais la mise en place et la configuration de systèmes d'exploitation pour les développeurs et aux autres professionnels. Multipass est maintenant la meilleure application Mac pour exécuter des VM Linux, en particulier sur M1 et les futures puces M2.

Multipass 1.8 ajoute également Aliases, un moyen pour les utilisateurs de relier des commandes à l'intérieur des machines virtuelles aux commandes du système d'exploitation hôte.

Les alias permettent aux utilisateurs de Multipass de lier les commandes d'une machine virtuelle aux commandes du système d'exploitation hôte. Pour ceux qui n'ont besoin d'un environnement Linux que pour quelques cas d'utilisation, c'est un changement de paradigme. Au lieu de changer de contexte pour accéder au logiciel dont ils ont besoin, ces utilisateurs peuvent maintenant exécuter des logiciels dans leurs machines virtuelles directement à partir du terminal hôte. Les alias peuvent offrir aux utilisateurs une expérience quasi native pour n'importe quel programme Linux. Par exemple, les alias pourraient être une alternative à Docker Desktop pour les développeurs qui cherchent à exécuter Docker sous Windows ou Mac.

Si vous voulez tester Multipass, vous pouvez le télécharger dès maintenant directement sur le site de Canonical.