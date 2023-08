Asahi Linux ajoute un pilote GPU OpenGL ES 3.1 pour Mac M1/M2

Le projet Asahi en cours visant à apporter Linux à Apple Silicon a franchi une étape importante, avec l'ajout du premier pilote GPU conforme pour la famille de puces.



Le projet Asahi Linux pour Mac a annoncé pour la première fois en 2022 qu'il prévoyait de lancer un pilote GPU dédié à l'Apple Silicon sous Linux. À l'époque, ils avaient déjà procédé à la rétro-ingénierie d'un prototype qui était "suffisamment bon pour exécuter des applications graphiques réelles et des benchmarks". De quoi faire tourner de vrais jeux !

Linux est prêt pour les prochaines puces Apple M3, M4, etc

Désormais, le premier et seul pilote GPU OpenGL ES 3.1 conforme est disponible pour les Macs basés sur Apple Silicon, à savoir les Mac M1 et Mac M2.



Pour atteindre cet objectif, des milliers de tests ont été nécessaires pour s'assurer que le pilote est stable et qu'il ne posera pas de problèmes. Une suite de tests unitaires est chargée de s'assurer du bon fonctionnement de l'implémentation.



Après les tests, il y a une période d'examen de 30 jours supervisée par l'organisme de normalisation Khronos. Dans le cas du premier GPU OpenGL ES 3.1 conforme pour l'Apple Silicon, aucun problème n'a été détecté.

OpenGL ES 3.1 permet aux applications d'écrire sur une image spécifique affichée à l'écran, ce qui permet aux algorithmes d'exécuter un traitement d'image flexible. Le projet Asahi offre un aperçu détaillé du fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

Il est intéressant de noter que les pilotes d'Apple pour l'Apple Silicon ne sont conformes à aucune API graphique standard. Cela signifie qu'il n'y a aucune garantie qu'une application basée sur des technologies disponibles comme OpenGL ES, OpenGL, ou Vulkan, fonctionnera sur un ordinateur équipé d'un processeur M1 ou M2. Mais le travail accompli est colossal :

Le logiciel tiers MoltenVK superpose un sous-ensemble de Vulkan aux pilotes propriétaires. Cependant, ces pilotes manquent de fonctionnalités clés, ce qui casse les applications Vulkan valides. Cela gêne les développeurs et les utilisateurs, s'ils n'ont pas encore basculé leurs ordinateurs M1/M2 vers Linux.

Linux 5.19 a été publié en août 2022, avec la particularité d'avoir été réalisé sur un MacBook Air M2. La dernière version stable d'Asahi Linux est la 6.4.9 sur Github.