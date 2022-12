Un Mac Apple Silicon sous Linux peut jouer à des jeux en 4K 60 FPS

L'équipe derrière Asahi Linux (qui porte Linux sur Mac) a annoncé une version alpha précoce du support graphique natif pour les Macs propulsés par les puces Apple Silicon. Cela signifie que les gens peuvent installer le pilote (driver) et profiter de l'accélération GPU en exécutant Asahi Linux pour la première fois sur un Mac M1 ou M2.

Linux tourne facilement sur les Mac M1

Avec la mise à jour du logiciel, les joueurs peuvent profiter de titres comme Quake 3 à 60 images par seconde tout en jouant à une résolution 4K, selon l'équipe. Et tout cela à partir d'un pilote qui est encore considéré comme en développement. L'annonce fait également mention de jeux comme Neverball et SuperTuxKart’s.



Asahi Linux est un projet de portage, visant à développer la prise en charge de Linux sur le matériel Apple, en particulier les Mac Apple Silicon, leur permettant d'exécuter des systèmes d'exploitation alternatifs aux côtés de macOS. Le projet a été lancé et est dirigé par Hector Martin.

Les bugs sont légions

À la manière de l'émulateur Switch Ryujinx sur Mac, un billet de blog explique que tout cela est encore très instable. Le pilote en question doit encore passer les tests OpenGL (ES), ce qui signifie que les utilisateurs devront faire face à des bugs. Mais en supposant que cela ne les dérange pas, cela vaut le coup.

Cette version offre une prise en charge en cours d'OpenGL 2.1 et d'OpenGL ES 2.0 pour tous les systèmes Apple série M actuels. C'est suffisant pour l'accélération matérielle avec les environnements de bureau, comme GNOME et KDE. C'est également suffisant pour les anciens jeux 3D, comme Quake3 et Neverball.

Bien sûr, jouer à ces jeux est une chose, mais le faire à un taux de rafraîchissement et une résolution élevés en est une autre. Et s'il est convenu que "des améliorations sont toujours possibles", l'équipe assure que "le pilote est suffisamment rapide pour exécuter tous les jeux ci-dessus à 60 images par seconde en 4K."



C'est un exploit impressionnant, mais qui pourrait être encore plus fort prochainement puisque les gars derrière Asahi Linux confirment également qu'ils travaillent sur le support de Vulkan (le successeur d'OpenGL qui est une API graphique haute performance) - mais pour l'instant, l'objectif est de s'assurer que le support d'Open GL est de premier ordre. L'équipe détaille qu'une grande partie du travail effectué pour faire décoller les choses peut également être réutilisée pour le support supplémentaire de Vulkan.

Comment installer le pilote graphique pour Asahi Linux

L'article comprend des instructions sur la façon d'installer le nouveau pilote GPU alpha pour ceux qui veulent l'essayer - mais attendez-vous à des bogues en le faisant. Voici les lignes de commandes :

sudo pacman -Syu

sudo pacman -S linux-asahi-edge mesa-asahi-edge

sudo update-grub

La possibilité d'exploiter la puissance du GPU du silicium d'Apple, y compris la M1 Ultra du Mac Studio ou la puce M2 du MacBook Air, est une belle nouvelle pour les amoureux de Linux sur Mac. Cela ouvre la porte à un type de performance GPU qui n'était tout simplement pas disponible sans être sous MacOS.