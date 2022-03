Apple dévoile le Mac Studio, la puce M1 Ultra et son écran Studio Display

Hier à 19:57 (Màj hier à 20:20)

Mac

Guillaume Gabriel

Quelques minutes auparavant, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits durant son évènement Peek Performance, dont le Mac Studio. Qu'est-ce que ce nouveau nom ? Tout simplement, on parle d'une version améliorée du Mac mini, qui se situe entre l'ordinateur abordable de la Pomme et le Mac Pro.

Et l'appareil, qui peut embarquer la puce M1 Ultra, une puce incluant 20 cœurs de CPU et 64 cœurs de GPU, ne débarque pas seul, puisque la firme de Cupertino a également dévoilé un nouvel écran externe du nom de Studio Play.

Le Mac Studio et l'écran Studio Play sont officiels

Les rumeurs avaient donc vu juste : la Pomme travaillait bien depuis quelques mois sur une nouvelle version plus puissante de son Mac mini, mais également d'un nouvel écran externe, moins onéreux que son grand frère.

Le Mac Studio

Ce nouveau Mac mini boosté ressemble donc bel et bien à son prédécesseur, plus large et plus grand (9,4 cm de haut), avec deux ventilateurs à l'arrière pour assurer l'aération. Et cette taille plus grande, la Pomme la justifie notamment par la mise en place de nombreux ports : quatre ports Thunderbolt 4 au dos, un port Ethernet 10 Gbit, deux ports USB A, une prise HDMI, une sortie jack amplifiée et est compatible avec le Wi-Fi 6.



Bien sûr, à l'intérieur, la Pomme n'a pas hésité à sortie l'artillerie lourde en y proposant une option en plus du processeur M1 Max : la fameuse puce M1 Ultra ! Jusqu'à 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU et un moteur neuronal de 32 cœurs pour une rapidité allant jusqu'à 8 fois cette de la M1. Autre point important, la puce embarque jusqu'à 128 Go de RAM...



L'incorporation de cette dernière permet à Apple de se vanter de proposer un appareil jusqu'à 80% plus rapide que le Mac Pro. Un missile !

À noter, il est possible de profiter d'un SSD de 7,4 Go/s et 8 To de stockage, selon les options choisies.



Niveau prix, il faudra compter au minimum 2229€ (1 999$) pour se l'offrir dans sa version M1 Max, tandis que le tarif décollera à 4599€ (3 999$) pour la puce M1 Ultra. Les précommandes débutent aujourd'hui et les premières livraisons se feront le 18 mars.

L'écran Studio Display

C'est donc officiel, Apple propose enfin une alternative à son sublime écran du nom de Pro Display XDR, qui n'est clairement pas fait pour tous les portefeuilles et qui est se réserve aux professionnels. Ainsi naquît le Studio Display, écran de 27 pouces pour une résolution 5K, qui est pour le moins impressionnant : des couleurs P3, une luminosité de 600 nits, intégration de True Tone et traitement antireflets.



Niveau design, ce dernier fait clairement penser à la dernière version de l'iMac, avec la possiblité de le customiser avec le pied du Pro Display XDR. À l'intérieur, on retrouve une puce Apple A13 tandis qu'à l'exterieur, la Pomme a fait le choix d'une caméra avant de 12 mégapixels, trois micros de haute qualité et six haut-parleurs compatibles avec l'Audio spatial. Apple les décrit comme les meilleurs haut-parleurs jamais proposés par la firme.



Niveau connectique, l'appareil embarque trois ports USB-C allant jusqu'à 10 Gbit/s !



Côté prix du Studio Display, il faudra compter 1 749€ (1599$) pour se l'offrir, avec des précommandes qui débuteront aujourd'hui et les premières livraisons se feront le 18 mars. La version nano-texturée est à 1999€.