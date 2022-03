Apple prépare un écran Studio Display 7K d’après 9to5Mac

Il y a 1 heure

Accessoires Apple Mac

Alban Martin

Apple n'a toujours pas donné le moindre indice sur une nouvelle version ou une variante de son très cher écran Pro Display XDR, qui a été présenté en 2019. Alors que les rumeurs suggèrent que de nouveaux écrans externes sont en cours de développement chez Apple, 9to5Mac annonce que la firme travaille sur un nouvel "Apple Studio Display" avec une résolution plus élevée que le Pro Display XDR. On parle d’un moniteur 7K.

Un futur Apple Studio Display

Bien qu'il ne soit pas clair si le nouvel Apple Studio Display va se placer au-dessus ou remplacer le Pro Display XDR, nos confrères sont certains qu’il affichera une résolution de 7K.

En comparaison, le Pro Display XDR dispose d’un panneau 32 pouces de 6K (6016 x 3384), soit 218 pixels par pouce. Une résolution plus élevée pourrait signifier que le nouvel Apple Studio Display aura une densité de pixels de 245 PPI si il conserve la même taille, ou qu'il restera sur 218 PPI mais avec une dalle de 36 pouces.

9to5Mac a rapporté en juillet 2021 qu'Apple avait testé un nouvel écran externe sous le nom de code "J327" avec une puce A13 intégrée. Il s'avère que, selon nos sources, l'Apple Studio Display est le même modèle J327 - ce qui signifie qu'Apple a toujours travaillé sur un écran externe avec une puce Apple Silicon dédiée.

Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté qu'Apple prévoit de lancer plusieurs nouveaux Mac en 2022, ainsi qu'un nouvel écran externe deux fois moins cher que le Pro Display XDR destiné aux utilisateurs particuliers. Par le passé, Apple avait sa gamme "Cinema Display" disponible en plusieurs tailles - il ne serait donc pas surprenant que la société offre à nouveau deux options d'affichage ou plus à ses clients.



Reste à voir si le Apple Studio Display sera annoncé lors de l’événement spécial du 8 mars, ou bien plus tard comme à la WWDC 2022. On n’ose imaginer le prix par contre…