Apple : un écran externe deux fois moins cher que le Pro Display XDR prévu en 2022 ?

Il y a 11 heures (Màj il y a 9 heures)

Accessoires Apple

Alexandre Godard

Réagir



Comme nous pouvons le lire dans la toute première newsletter 2022 de l'analyste Mark Gurman, Apple aurait l'intention de sortir un écran externe similaire au Pro Display XDR mais avec un tarif divisé par deux. Un modèle moins performant mais plus abordable pour toucher un public plus large.

Simple rumeur ou véritable information ?

Vous connaissez la musique, lorsque ce n'est pas Ming-Chi Kuo, c'est Mark Gurman qui s'y colle. Le célèbre analyste de Bloomberg a livré sa première salve d'informations et de rumeurs croustillantes pour bien démarrer l'année.

Au-delà de l'iPhone 14, du Mac M2, du casque AR/VR... Gurman est revenu sur un sujet qu'il avait déjà développé il y a peu à savoir un tout nouvel écran externe made in Apple. Un écran qui serait moins performant sur certains aspects mais bien plus abordable au niveau du prix en comparaison avec celui du Pro Display XDR.



Selon ses sources, Apple aurait bien l'intention de mettre en vente un écran externe aux alentours des 2500 € qui aurait pour principal objectif d'attirer un plus large public. Rappelons que le Pro Display XDR, réservé aux professionnels comme son nom l'indique, est vendu en deux déclinaisons au prix de 5499 € pour le modèle initial et 6499 € pour la version nano-texturé.



L'information reste tout de même assez floue car il dit "espérer" que celui-ci sorte dans l'année à venir, preuve supplémentaire qu'il faut la prendre avec des pincettes. Gageons qu'il n'est pas le seul à avoir évoqué cet écran externe au prix plus attractif même si pour le moment, nous n'avons aucune suggestion sur ses caractéristiques techniques.



Important de noter que si cet écran avec un prix divisé par deux fait parler de lui, il n'a pas pour intention de remplacer le Pro Display XDR mais seulement de proposer une gamme similaire esthétiquement mais plus accessible à toutes les bourses. Apple a à coup sûr prévu un Pro Display XDR "2" qui aura pour sa part la lourde tâche de faire mieux que son prédécesseur.