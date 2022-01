Nouveautés Apple 2022 : iPhone 14, Mac M2, iPad Pro, casque AR/VR, iPhone SE 5G, ...

Il y a 4 heures

iPhone / Mac

Medhi Naitmazi

4



Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On" reçue il y a quelques minutes, Mark Gurman de Bloomberg a réitéré ses attentes concernant les nouveaux produits Apple attendu en cette année 2022. Sans surprise, la gamme iPhone 14 y figure, tout comme un Mac Pro sous Apple Silicon, un MacBook Air redessiné avec une puce M2 ou encore un iPad Pro avec chargement sans fil.

L'iPhone 14 Pro avec un poinçon en haut de l'écran

Gurman a déclaré que certains modèles d'iPhone 14, probablement les iPhone 14 Pro, présenteront un poinçon en haut de l'écran en lieu et place de l'encoche, chose quasiment actée par plusieurs sources dont l'analyste Ming-Chi Kuo. Un design "hole-punch" fait référence à un écran avec seulement une petite découpe circulaire pour la caméra frontale, comme on le voit sur certains smartphones Samsung. Ce design entraînerait donc la suppression de l'encoche avec l'intégration du système de reconnaissance Face ID déplacé sous l'écran.

Concept d'iPhone 14 Pro

Un MacBook Air 2022 tout nouveau

Du côté des ordinateurs, la firme à la pomme prévoit un MacBook Air 2022 redessiné, alimenté par une nouvelle puce M2 qui sera "légèrement plus rapide" que la puce M1, selon Gurman. Il s'attend à ce que la puce M2 ait un processeur à 8 cœurs comme la puce M1 avec un GPU à 9 ou 10 cœurs, ce qui serait une amélioration par rapport aux options de GPU à 7 ou 8 cœurs pour le MacBook Air actuel. Le processeur serait à mi-chemin entre la M1 Pro des MacBook Pro 2021 et la puce M1 du MacBook Air 2020.

Un Mac Pro 2022 surpuissant

Toujours du côté des machines de travail, le journaliste américain s'attend à ce qu'une version plus petite du Mac Pro sous Apple Silicon soit lancée cette année avec un processeur à 40 cœurs et une puce graphique à 128 cœurs, ainsi qu'un nouveau Mac mini et un nouvel iMac plus grand. Cette année devrait signer la fin de la transition des processeurs Intel vers les puces Apple conçues sur mesure, car Apple a déclaré que la transition prendrait environ deux ans pour être achevée lorsqu'elle a annoncé ses plans pour la première fois en juin 2020.

Le casque AR/VR tant attendu

Bien évidemment, la star de 2022 serait le casque AR/VR d'Apple dont on parle depuis longtemps. Selon toute vraisemblance, le nouveau produit pourrait être annoncé à la WWDC 2022, mais Gurman nous rappelle que le calendrier de lancement du produit avait déjà été repoussé auparavant.

Le reste : iPhone SE 5G, iPad Pro et Apple Watch 8

Mais ce n'est pas tout, on s'attend aussi à un nouvel iPhone SE avec la 5G (mais qui conserve son "vieux" design), un iPad Pro 2022 avec prise en charge de la recharge sans fil (et probablement inversée), une version robuste de l'Apple Watch 8, et bien d'autres choses encore en 2022, selon Gurman. Nous pouvons citer les AirPods Pro 2, un nouvel iPad Air 5 ou encore de nouveaux produits Beats.



Qu'attendez-vous le plus du côté d'Apple en 2022 ? Et chez la concurrence ?