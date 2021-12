L'encoche enfin supprimée sur l'iPhone 14 Pro ?

Selon une nouvelle rumeur, les iPhone 14 Pro devraient être les premiers à sortir sans l'encoche. Apple aurait donc trouvé le moyen de placer Face ID sous l'écran, ce qui permettrait de proposer une simple petite bulle pour l'appareil photo.

2022 : enfin l'année de l'iPhone sans encoche ?

Voilà un sujet qui nous fait bavasser depuis plusieurs années. La question an centre du débat que nous avons tous au bout des lèvres c'est "quand est-ce qu'Apple va supprimer l'encoche de l'iPhone ?" Si pour certains ce n'est pas nécessaire, d'autres aimeraient gagner encore un peu plus de place sur l'écran.

Et bien selon The Elec, ils pourraient être servis dès l'année prochaine lors de la sortie de la gamme iPhone 14. Selon le site, les iPhone 14 Pro et Pro Max qui sortiront probablement en septembre 2022 devraient pour la première fois laisser tomber l'encoche au profit de la petite bulle dans l'écran. Une rumeur qui rejoint les dires de l'analyste Ming-Chi Kuo.



À noter que la gamme Mini devrait être supprimée, ce qui fait que nous aurons un iPhone 14 avec encoche et deux iPhone 14 Pro et Pro Max sans le Notch. Après la réduction de l'encoche sur la gamme iPhone 13, Apple passerait donc la vitesse supérieure sur la gamme Pro de l'année suivante.



Pour terminer, soulignons tout de même le fait que la plupart des propriétaires d'iPhone aiment l'encoche car elle donne une identité au smartphone et la voir supprimée n'est pas forcément un souhait primordial. Toujours au niveau de l'identité, Apple adore avoir un point précis qui fait qu'au premier coup d'œil on reconnaît ses produits. Si l'iconique encoche se transforme en un simple trou dans l'écran comme les smartphones Android depuis plusieurs années (avec Face ID en plus tout de même, quel sera le bénéfice du point de vue d'Apple sur le design extérieur ? Réponse en septembre 2022.