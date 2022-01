iPhone 14 Pro : le Face ID sous l'écran et un écran sans encoche d'après un leaker

À la rentrée de 2022, Apple révèlera sa prochaine génération d'iPhone, si on est encore loin de cette date, les rumeurs commencent à avancer des informations de plus en plus précises. La dernière indiscrétion provient d'un leaker qui a été fiable à plusieurs reprises dans le passé, DylanDKT.

À quoi s'attendre avec les iPhone 14 ?

Si jusqu'ici les fuites étaient assez maigres, on remarque que les spécialistes des rumeurs se réveillent progressivement dès qu'il s'agit de parler du futur de l'iPhone.

Le leaker DylanDKT vient d'affirmer sur Twitter avec certitude que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max n'auront plus la fameuse encoche présente depuis l'iPhone X, Apple proposerait pour la première fois un écran avec un simple petit trou de perforation comme on peut le voir sur de nombreux smartphones Android chez la concurrence.

Alors où Apple va installer les capteurs nécessaires pour la reconnaissance faciale ?

Sous l'écran, d'après les explications du leaker !

Selon lui, les ingénieurs d'Apple ont réussi à intégrer les capteurs du Face ID sous l'écran du smartphone sans que cela dégrade la qualité lors de la vérification pour valider le déverrouillage de l'iPhone ou un achat en Apple Pay.

Comme d'habitude, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car il s'agit en général de fuites qui viennent de personnes qui travaillent pour des fournisseurs de l'iPhone.

Ce qui est tout de même rassurant, c'est que DylanDKT n'est pas n'importe quel leaker, il a dévoilé avec une précision surprenante des détails sur le MacBook Pro 14 pouces, le MacBook Pro 16 pouces ou encore l'iMac 24 pouces juste avant leurs annonces l'année dernière.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.