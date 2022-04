Un iPhone 16 sans encoche grâce à Face ID sous l’écran

La prochaine évolution majeure de l'iPhone introduisant la caméra sous l'écran pour Face ID pourrait ne pas arriver avant 2024, affirme un analyste dans une prévision pour celui que l’on appelle déjà "iPhone 16".



Les rumeurs actuelles pour les "iPhone 14 Pro" font état d’une première étape avec un trou et une découpe en forme de pilule pour remplacer l’encoche. Cependant, Ming-Chi Kuo de TF Securities estime que la transition se terminera deux ans après.

Face ID totalement caché en 2024

En réponse à un tweet de l'analyste Ross Young de DSCC prédisant une version sous l'écran de Face ID pour l'iPhone 16, Kuo a confirmé de manière explicite : "Face ID sous l'écran arrive en 2024 (iPhone 16)".

My prediction is the same - under-display Face ID coming in 2024 (iPhone 16), and this time schedule is less of a technical issue and more of a marketing purpose. https://t.co/yK17YkQEEX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 2, 2022

Quant à savoir pourquoi la nouvelle conception arrivera dans ce modèle spécifique, Kuo ajoute que "ce calendrier est moins une question technique et plus un objectif marketing." Kuo ne rentre pas dans les détails, mais rappelons que ce genre de procédé pour cacher une caméra existe déjà chez Samsung et son Fold 3.

Un bel iPhone sans encoche



Un poinçon et un trou en forme de pilule devraient arriver dans les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max prévus à l'automne 2022. Les deux découpes remplaceraient l'encoche par une apparence plus minimaliste, qui offre aux utilisateurs plus d'écran et un changement de design très demandé.



Étant donné la tendance d'Apple à conserver le même look pendant au moins deux ans, si Apple introduit effectivement les découpes en forme de pilule et de trou dans la gamme d'iPhone 14 Pro, il est raisonnable de penser qu’il n’y aura pas de modifications pendant deux générations au moins. En mars, Young a simplement émis l’hypothèse qu'Apple adopte le double trou sur tous les modèles pour la série d'iPhone 15, plus seulement les « Pro ». Rappelons que Young et Kuo ont récemment fait savoir qu’Apple avait abandonné l’idée de Touch ID sous l’écran.



Enfin, ce serait Samsung Display qui fournirait la technologie d’écran capable de s’éclaircir à certains endroits pour laisser la caméra du dessous capter la lumière.