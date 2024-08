iPhone 16 Pro : un aperçu du coloris bronze grâce à une fuite

Cette année encore, les iPhone 16 Pro ne devraient pas apporter un changement en ce qui concerne le design. Apple va reprendre le design gagnant qu’on connaît depuis plusieurs années. Cependant, la nouveauté devrait être au niveau des couleurs, Apple va intégrer une nouvelle finition particulièrement « classe » qui va probablement rencontre un joli succès dans les expéditions !

Les coloris des iPhone 16 Pro

Le leaker renommé Sonny Dickson, a partagé une nouvelle image d’une unité factice de l’iPhone 16 Pro, révélant les quatre couleurs prévues pour ce modèle très attendu. Selon l’image divulguée, l’iPhone 16 Pro sera disponible en quatre variantes de couleur : noir, blanc, gris (aussi appelé “titane naturel”) et une nouvelle teinte bronze, qui semble remplacer le titane bleu des modèles iPhone 15 Pro. Exit le rose attendu donc, place à un or bronze que l'on avait annoncé il y a quelques années, mais qui n'avait pas été proposé par Apple.



Ce qui ajoute du crédit à cette fuite, c’est le soutien de l’analyste Ming-Chi Kuo, dont les prédictions sont souvent très précises en ce qui concerne les produits Apple. Kuo a communiqué la même information que le leaker à l’origine de la fuite de la photo. D’autres fuites ont également corroboré ces informations, ce qui confirme ainsi la probabilité que ces couleurs soient bien celles du prochain iPhone 16 Pro.

L’un des points forts de l’iPhone 16 Pro pourrait être son processus de finition et de coloration amélioré, en particulier pour le titane. Cette nouvelle méthode pourrait offrir un aspect plus brillant par rapport à la finition en aluminium brossé de l’iPhone 15 Pro. Cette finition brillante pourrait rappeler l’acier inoxydable utilisé sur les modèles précédents, mais avec une meilleure résistance aux rayures, offrant ainsi une esthétique à la fois élégante et durable.



Quant aux noms officiels de ces nouvelles couleurs, ils restent pour l’instant un mystère. Cependant, ils pourraient suivre la lignée des dénominations utilisées pour les coloris Titanium de l’iPhone 15 Pro. Enfin, pour ceux qui attendent avec impatience de mettre la main sur l’iPhone 16 Pro, la date de sortie prévue est fixée à mi-septembre, aucune date officielle n’est disponible pour l’instant.



