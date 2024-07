Des leakers confirment le coloris bronze rose de l'iPhone 16 Pro

Selon plusieurs rumeurs concordantes, Apple s'apprêterait à remplacer le bleu titane de l'iPhone 15 Pro par une nouvelle teinte pour les modèles iPhone 16 Pro de cette année. Mais si certaines sources évoquent un coloris "rose", d'autres penchent plutôt pour du "bronze". Alors, rose bonbon ou bronze doré, quel coloris habillera les futurs modèles phares d'Apple ?

Du rose qui vire au bronze selon l'éclairage ?

En mars dernier, un post sur le réseau social chinois Weibo mentionnait l'arrivée d'un titane "rose" sur les iPhone 16 Pro et Pro Max, en lieu et place du bleu. Une information corroborée en mai par l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, qui précisait que ce "rose" serait en quelque sorte l'équivalent titane du coloris or.

Mais aujourd'hui, un autre leaker chinois vient semer le doute en affirmant que la nouvelle teinte des iPhone 16 Pro s'apparenterait plutôt à du bronze, avec un cadre façon titane naturel. Contradiction ? Pas forcément. Il est fort possible que les deux sources fassent référence à la même couleur, mais observée sous différentes conditions d'éclairage. En revanche, les leakers s'accordent sur la disparition du Bleu Titane au profit de cette nouvelle couleur bronze.

Un titane plus brillant pour un look premium

Autre rumeur intéressante : Apple utiliserait un nouveau procédé de finition et de coloration avec du titane poli, pour un rendu plus brillant que l'aluminium brossé des iPhone 15 Pro. Un fini glossy qui rappellerait l'acier inoxydable des précédents modèles, tout en étant plus résistant aux rayures. De quoi redonner un côté ultra premium — et salissant — aux versions Pro.



Pour l'heure, nous n'avons droit qu'à des descriptions écrites de ce nouveau coloris, aucun visuel n'ayant encore fuité. Les seuls rendus disponibles sont ceux créés par des artistes ou des fans sur la base de ces descriptions. Résultat : les interprétations varient du bronze cuivré à un rose gold très flashy, en passant par un rose pâle discret. Difficile dans ces conditions de se faire une idée précise de l'apparence réelle de cette nouvelle couleur.



Comme chaque année, il faudra attendre la keynote de septembre pour découvrir les véritables coloris des iPhone 16 Pro. En attendant, les paris sont ouverts : bronze cuivré, or rosé ou véritable rose bonbon ? Une chose est sûre, ce nouveau coloris devrait trancher avec la sobriété habituelle des teintes Pro. Apple cherche sans doute à capitaliser sur le succès du coloris rose de l'iPhone 15 — le plus vendu — pour faire monter en gamme les utilisateurs qui trouvaient les modèles Pro trop sobres.



