Les iPhone 16 Pro auraient une finition en titane poli

Les prochains iPhone 16 Pro d'Apple utiliseront un processus amélioré de finition et de coloration du titane, selon une nouvelle information en provenance d'un compte coréen souvent bien renseigné. L'idée est d'avoir un rendu plus brillant, à l'instar de ce qui se faisait sur les modèles en acier inoxydable jusqu'à l'iPhone 14 Pro.

Un look plus proche des modèles en acier

Selon le leaker "yeux1122" sur le blog Naver, le nouveau processus donnera à l'iPhone 16 Pro et à l'iPhone 16 Pro Max un aspect plus poli que les modèles iPhone 15 Pro, qui ont une finition brossée matte. En clair, la gamme "Pro" 2024 aurait un aspect brillant plus proche du matériau en acier inoxydable utilisé sur les précédents iPhone Pro. Garder le titane pour sa résistance aux traces et aux rayures, mais avec un aspect plus joli.



Pour ceux qui ne l'auraient pas expérimenté, la finition en titane brossé des iPhone 15 Pro est nettement moins réfléchissante que celle téléphones précédents d'Apple. Elle est moins sujette aux traces de doigts et réduit également la visibilité des rayures. Outre l'aspect esthétique, l'utilisation d'un cadre en titane de grade 5 permet également de réduire le poids des appareils, avec une cure de minceur d'environ 9 % par rapport à l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.



En outre, dernier avantage du titane, associé à la sous-structure en aluminium, une meilleure dissipation de la chaleur. L'acier est plus conducteur que le titane. En d'autres termes, l'iPhone 15 Pro chauffe moins que l'iPhone 14 Pro, malgré une puce plus performante. Surtout avec depuis la mise à jour iOS 17.0.3.

Les autres nouveautés de l'iPhone 16 Pro

En début de semaine, nous avions partagé une autre rumeur à propos des coloris de l'iPhone 16 Pro. Le bleu titane laisserait sa place à un rose titane, alors que les coloris noir et blanc seraient légèrement retravaillés. Pour le reste, on s'attend à des modèles plus grands (+0,2 pouces), un écran OLED nouvelle génération, une puce A18 Pro tournée vers l'IA, un appareil photo encore plus performant en zoom et ultra grand-angle, ainsi que l'ajout d'un bouton capture pour les prises de vue.