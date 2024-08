Une maquette de la couleur titane doré de l'iPhone 16 Pro

Alors que le lancement de la série iPhone 16 approche à grand pas, les rumeurs ne nous surprennent plus vraiment. Nous connaissons la gamme 2024 de long en large, jusqu'au nouveau coloris des modèles Pro. Il s'agit d'une finition "or" un peu particulière, censée remplacée le bleu des iPhone 15 Pro. Mais jusqu'ici, nous n'avions pas de rendu.

Un aperçu de la finition "or"

Nos amis de 9to5Mac ont publié une maquette de la finition dorée supposée de l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, basée sur des informations provenant d'une source fiable. L'image est "probablement" exacte selon nos confrères, ce que l'on pourra confirmer dans dix jours.

Les iPhone 15 Pro ont été les premiers téléphone haut de gamme depuis l'iPhone X à ne pas être disponibles dans une variante dite "or". Ils sont actuellement proposés dans quatre finitions : Titane Naturel, Titane Bleu, Titane Blanc, et Titane Noir. L'introduction d'une option de couleur dorée pour les iPhone 16 Pro marquerait ainsi un retour à la tradition. Reste que certains parlent d'un coloris bronze, quand d'autres penchent plus pour un doré. La différence est subtile.

Une chose est sûre, la couleur bleue va laisser sa place. Sa remplaçante se nommerait d'ailleurs "Desert Titanium".



Vous remarquerez également une découpe dans l'étui, près du bouton de veille, ce que nous avions déjà vu par le passé sur des coques prévues pour l'iPhone 16 Pro. Cela s'explique par le fait que l'iPhone 16 Pro devrait inclure un nouveau bouton de capture destiné à contrôler l'application "Appareil photo" à la manière d'un Reflex. Ce point nous laisse perplexe, mais sait-on jamais.

Les nouveautés de l'iPhone 16 Pro

Les nouveautés de l'iPhone 16 Pro ne seront finalement pas très nombreuses cette année. Outre les deux évoquées plus haut, on s'attend à une nouvelle taille d'écran (+ 0,2 pouces), à un écran OLED moins gourmand, à une puce A18 Pro plus puissante, à un appareil photo ultra large amélioré (48 mp), au Wi-Fi 7, à une batterie plus conséquente capable d'être rechargée plus vite (40 W en filaire) et c'est à peu près tout. Bon nombre de clients pourraient faire l'impasse et attendre l'iPhone 17 Pro, bien plus attirant.



Qui attend ce modèle pour changer d'iPhone ? Vous avez lequel actuellement ?