Les 12 Go de RAM limités à l'iPhone 17 Pro Max selon Kuo

Moins de vingt-quatre heures après qu'une fuite a suggéré que la gamme iPhone 17 en 2025 pourrait bénéficier de 12 Go de RAM (contre 8 actuellement pour les meilleurs iPhone), l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que cette mise à niveau sera limitée à l'iPhone 17 Pro Max.

Plus de RAM pour le chouchou d'Apple

Si les prédictions de Kuo s'avèrent exactes, l'iPhone 17 Pro plus petit, l'iPhone 17 de base, ainsi que le tout nouvel iPhone 17 Slim conserveraient les 8 Go de RAM annoncés pour toute la gamme iPhone 16 cette année. L'iPhone SE de quatrième génération, attendu début 2025, serait également équipé de 8 Go de RAM.

Among the 2025 new iPhone models, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:



1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 29, 2024



La quantité de RAM dans les appareils Apple est devenue un élément crucial, car Apple a déterminé que 8 Go est le minimum requis pour les fonctionnalités d'Apple Intelligence prévues dans iOS 18. Cela signifie que seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max actuels seront compatibles avec ces fonctionnalités, les iPhone 15 et 15 Plus n'ayant "que" 6 Go de RAM.

Avec l'arrivée des iPhones 16, tous les nouveaux modèles pourront prendre en charge Apple Intelligence grâce à leurs 8 Go de RAM. Cependant, un passage à 12 Go de RAM pourrait offrir des capacités d'intelligence artificielle encore plus avancées, mais il semble que cela pourrait être réservé au modèle le plus haut de gamme d'Apple en 2025. L'analyste parle de fonctionnalités plus avancées qui seraient uniquement l'affaire du "Pro Max" de l'an prochain. Curieux, mais probable.

Un nouveau système de refroidissement

En plus de ces 12 Go de RAM, Kuo mentionne que l'iPhone 17 Pro Max bénéficiera également d'un système de refroidissement exclusif combinant une technologie de chambre à vapeur et des feuilles de graphite. Les autres nouveaux modèles d'iPhone prévus pour 2025 utiliseront uniquement des feuilles de graphite pour le refroidissement. L'objectif étant de garder un téléphone froid, même dans les jeux gourmands. Avec des titres comme Assassin's Creed Mirage ou Resident Evil 7, l'iPhone 15 Pro a tendance à chauffer...