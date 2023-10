Depuis plusieurs semaines, les développeurs et testeurs publics peuvent bénéficier des bêtas d’iOS 17.1, la prochaine grosse mise à jour du cycle iOS 17 lancé le mois dernier. Plusieurs nouveautés seront incluses dans iOS 17.1, dont la correction pour les iPhone 12 et leur DAS élevé. S’il est impossible d’avoir la date de sortie exacte d’iOS 17.1 par Apple, on dirait bien que l’ANFR a vendu la mèche sur son site internet.

iOS 17.1 au plus tard le 24 octobre

Pour rassurer l’ANFR et éviter un rappel général des iPhone 12 partout en France, Apple a été dans l’obligation d’informer l’agence nationale des fréquences française de la date de lancement de la prochaine mise à jour d’iOS qui contiendra le correctif pour l’émission des ondes trop élevé des iPhone 12. Visiblement, l’ANFR ne sait pas tenir un secret, car l’agence a dévoilé sur son site internet la date maximale approximative où sera disponible iOS 17.1 !



À la base, cette information est pour informer les propriétaires d’iPhone 12 qu’ils vont bénéficier très rapidement de la mise à jour qui corrigera le DAS trop élevé, mais cette indication nous permet également de savoir quand débarqueront les autres nouveautés.

Pour rappel, iOS 17.1 offre plusieurs nouveautés et améliorations, on pense par exemple aux nouvelles sonneries, à la possibilité de compléter un AirDrop via une connexion cellulaire ou WiFi, aux nouveaux paramètres d’affichage pour la fonctionnalité Standby ou encore la possibilité de mettre en favoris un album sur Apple Music !



Sur son site internet, l’ANFR rappelle que l’interdiction de la commercialisation des iPhone 12 restera en vigueur jusqu’au déploiement de la mise à jour. Dès la disponibilité d’iOS 17.1, Apple, les revendeurs et les opérateurs auront le feu vert pour réactiver la vente des iPhone 12.

Apple a développé une mise à jour logicielle et l’ANFR l’a validée puisqu’elle permet effectivement de ramener le DAS localisé « membre » en conformité avec la limite réglementaire de 4 W/kg. Cette mise à jour a été diffusée par Apple à certains clients volontaires depuis quelques jours (« bêta testeurs »). La société s’est engagée à étendre cette mise à jour logicielle à tous les utilisateurs français d’iPhone 12 au plus tard le 24 octobre. L’interdiction de commercialisation de l’iPhone 12 restera en vigueur en France jusqu’au déploiement effectif de cette mise à jour auprès du grand public.

Grâce à cette information, nous savons désormais qu’il ne reste plus beaucoup de bêtas avant le lancement d’iOS 17.1 !



Source