iPhone 12 : le "scandale" va se terminer avec iOS 17.1

Apple vient de publier une page de blog sur laquelle elle s'exprime au sujet du problème iPhone 12 en France depuis un mois. En plus d'explications précises, la pomme indique que la mise à jour de correction sera directement intégrée avec iOS 17.1 qui doit arriver avant la fin du mois.

L'histoire est sur le point de se clôturer. Depuis le 12 septembre, la France menace d'interdire la vente de l'iPhone 12 sur son territoire à cause d'un potentiel rayonnement non conforme qui dépasse le seuil de sécurité. Apple s'est donc empressée de délivrer une mise à jour validée par l'ANFR le 29 septembre.



Une mise à jour logicielle directement intégrée dans iOS 17.1 (sortie prévue en octobre) annonce Apple. L'occasion pour la marque de revenir sur cet étrange phénomène et de se défendre à travers une page support dédiée.

Le 12 septembre, l'Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR) de France a publié une déclaration sur l'iPhone 12 dépassant les limites fixées du taux d'absorption spécifique (SAR). Il est important pour tous les utilisateurs d'iPhone 12 en France et dans le monde entier de savoir que l'iPhone 12 est sûr à utiliser et l'a toujours été.

Tous les téléphones doivent répondre aux normes de transmission d'énergie acceptées en matière de santé et de sécurité, et tous les modèles d'iPhone répondent à ces normes. Ces réglementations et normes internationales sont en place pour s'assurer qu'il y a des limites à la transmission de l'énergie lorsqu'un dispositif est en contact étroit avec le corps humain.

Depuis plus d'une décennie, les iPhone disposent d'une fonction de détection hors corps qui permet une puissance de transmission légèrement plus élevée lorsque vous posez le téléphone, par exemple, sur une table. Cela a été soigneusement testé et vérifié à l'échelle internationale pour être un mécanisme efficace pour se conformer aux exigences en matière de recherche et de recherche et de sauvetage. La puissance légèrement plus élevée n'est pas applicable à la conformité SAR puisque le téléphone est sur la table, pas sur votre corps.

L'ANFR utilisait un protocole de test qui ne tient pas compte de ce mécanisme de détection hors corps, ne permettant donc pas une légère augmentation de la puissance lorsque cela est approprié. Donc, pour les utilisateurs en France, nous avons publié une mise à jour logicielle qui désactive cette fonctionnalité pour s'adapter à ce protocole de test.