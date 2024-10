En 2024, 1 iPhone sur 7 sort d’une usine en Inde

Depuis plusieurs années, Apple fait des efforts considérables avec ses partenaires pour réduire le Made in China dans l’assemblage de ses produits. Cette volonté est liée à deux raisons : les décisions parfois trop strictes du gouvernement chinois (qu’on a pu apercevoir pendant la pandémie Covid-19) et aussi la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Apple souhaite éviter toute conséquence néfaste sur l’assemblage de ses produits. Aujourd’hui, l’entreprise se focalise sur des productions à Taïwan et en Inde, ce dernier devient d’ailleurs très populaire dans la production d’iPhone.

Le Made in India devient précieux aux yeux d’Apple

Depuis la pandémie Covid-19, l’Inde émerge comme une puissance incontournable dans la fabrication des iPhone. La firme de Cupertino, dans sa quête d’indépendance vis-à-vis de la Chine, voit désormais 14 % de ses précieux iPhone sortir des chaînes de montage indiennes, c’est quelque chose qui n’avait jamais été vu auparavant. Cela équivaut à dire que sur 7 iPhone, 1 porte l’étiquette “Made in India”.



Pour le moment, seuls les modèles de l’iPhone 12 à l’iPhone 15, à l’exclusion des variantes Pro et Pro Max, sont concernés par la fabrication en Inde. La prudence d’Apple à confier la fabrication de ses modèles les plus coûteux à des sites hors de Chine reste présente. Cette stratégie montre une approche mesurée de la diversification, où l’Inde se positionne comme un partenaire de choix, mais pas encore pour la totalité du catalogue.

La décision d’Apple de déplacer une partie de sa production en Inde n’est pas un hasard. Elle s’inscrit dans les ambitions du Premier ministre Narendra Modi, il vise à encourager les géants étrangers comme Apple à produire localement pour dynamiser l’économie de l’Inde. Cette politique a porté ses fruits puisqu’Apple à augmenter sa présence manufacturière sur le sol indien et cela a permis de générer 150 000 emplois directs. Tout cela a été facilité par des aides financières attrayantes du gouvernement et une simplification des démarches administratives pour l’obtention de permis de construire, ciblant en particulier les régions à fort taux de chômage.



Foxconn et Pegatron mènent cette incursion en Inde, avec des parts respectives de 67 % et 17 % dans la production des iPhone pour l’exercice se terminant en mars 2024. Cette transition vers l’Inde, bien qu’importante, s’effectue donc avec précaution, ce qui permet à Apple de maintenir une certaine flexibilité et de se prémunir contre d’éventuelles perturbations dans ses nouvelles usines hors de la Chine.



Source