Rebellion annonce Sniper Elite 4 sur iPhone, iPad et Mac

1 com

Le studio Rebellion a annoncé aujourd'hui que son célèbre Sniper Elite 4 sera bientôt disponible sur iPhone, iPad et Mac, d'ici les fêtes de fin d'année. Du haut de ses 30 millions de joueurs, le jeu de tir nommé aux BAFTA est en cours de portage pour atterrir sur toute une série de nouvelles plateformes.

Un portage attendu par les fans de shooter

Le jeu de tir tactique sera jouable en effet jouable sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, ainsi que sur tout iPad ou Mac équipé de la puce M1 ou d'une version plus récente.

Plongez dans l'expérience primée et inégalée des tireurs d'élite de la Seconde Guerre mondiale, qui compte déjà des millions de joueurs dans le monde entier. Un jeu indispensable pour tous les amateurs de jeux de tir.



Vous retournerez une fois de plus dans l'Italie de 1943. L'Axe se mobilise et c'est à vous, Karl Fairburne, de contribuer à la libération du fascisme.

Sur les appareils Apple, Sniper Elite 4 utilisera le MetalFX Upscalling ainsi qu'une foule de caractéristiques spécifiques pour offrir un rendu digne du PC, sept ans après sa sortie originale.



Outre les commandes tactiles intuitives, il y aura également une large gamme de manettes prises en charge, parfait.

Voici les éléments mis en avant par l'éditeur :

Un jeu de tir unique en son genre, défini par une balistique avancée et authentique.

Une campagne étendue avec des cartes gigantesques et une stratégie sans limites.

Caméra d'abattage X-Ray, incluant les attaques en mêlée et les attaques explosives.

Armes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale : fusils de précision, pistolets, pistolets-mitrailleurs, pièges, grenades, etc.

Améliorez et personnalisez vos compétences et votre armement au fur et à mesure de votre progression.

Mécanismes de traversée tactique : grimpez, suspendez-vous, shimmy et sautez à travers les cartes !

Notre avis sur Sniper Elite 4

Si vous n'y avez jamais joué, Sniper Elite 4 est un jeu assez complet qui propose une longue campagne avec un grand nombre d'options de personnalisation et une difficulté savamment dosée, ainsi que des modes coopératifs et du multijoueurs. Si le scénario est assez quelconque, la beauté et le détail des environnements est appréciable. Espérons que l'IA a été améliorée, car elle était assez calamiteuse. Encore une fois, c'est un jeu qui prend une autre dimension en ligne, à plusieurs. Descendre un ennemi, au ralenti, apporte toujours ce petit frisson coupable qui fait la force de Sniper Elite.



Vous pouvez regarder la bande-annonce iPhone de Sniper Elite 4 ci-dessous :

Sniper Elite 4 a fait ses débuts sur les plateformes PS4, Xbox One et PC en 2017, et il est depuis sorti sur Nintendo Switch en 2020. Sniper Elite 5 est sorti en 2022, il pourrait arriver par la suite sur nos mobiles.

Prix et date de lancement

Pour le moment, aucun prix n'a été annoncé pour Sniper Elite 4 sur les appareils Apple, sachant qu'il est vendu au prix de 59,99 € sur les autres plateformes. On peut parier sur un achat universel chez Apple et sur une promotion au lancement. En attendant, foncez sur Assassin's Creed Mirage, un autre jeu AAA sorti ce matin.



La date de sortie sera précisée dans les semaines à venir, ce sera forcément avant le 31 décembre.