Rebellion va sortir Sniper Elite 5 sur iOS !

Bientôt, les joueurs pourront remonter le temps et se retrouver en pleine Seconde Guerre mondiale, en France en 1944. Grâce à la suite de Sniper Elite 4, ils reprendront le rôle du tireur d'élite Karl Fairburne, chargé d'aider la Résistance française à affaiblir les fortifications de l'Atlantikwall le long de la côte bretonne. Initialement sorti en 2022 sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, Sniper Elite 5 a reçu des critiques généralement positives, les critiques saluant particulièrement l'expérience de tir.

Une exclusivité mobile pour Apple

Sniper Elite 5 est un jeu de tir tactique à la troisième personne axé sur la furtivité. Il propose des cartes immersives intégrant des lieux réels et un système de déplacement amélioré qui encourage une exploration encore plus poussée. Il inclut également la célèbre "caméra de mort à rayons X", qui montre une vue interne des ennemis touchés par les balles.

Bien que les exigences matérielles ne soient pas encore connues, elles devraient être similaires à celles de Sniper Elite 4, sorti sur Mac, iPad et iPhone en juin 2024. Cela signifie que pour jouer sur Mac, il faudra probablement une machine équipée d'une puce M1 ou ultérieure et fonctionnant sous macOS Ventura ou une version plus récente. Le jeu sera également exclusif à l'App Store, donc indisponible sur Steam pour les joueurs Mac ou sur le Play Store pour les possesseurs d'un Android. Pour jouer sur iPad, il faudra probablement iPadOS 17 ou une version ultérieure et un appareil doté d'une puce M-series ou A17 Pro. Les utilisateurs d'iPhone devront probablement exécuter iOS 17 ou une version ultérieure sur un appareil avec une puce A17 Pro ou plus récente, ce qui inclut actuellement l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 16 et la gamme iPhone 16 Pro — bien que l'iPhone 17 sera certainement compatible également.

Prévu pour le premier trimestre 2026 sur iPhone, iPad et Mac, Sniper Elite 5 est parfois considéré comme le meilleur opus de la saga, offrant un tir d'élite inégalé, des combats tactiques et la caméra de mort à rayons X emblématique.



Rendez-vous dans quelques mois pour anéantir le projet nazi secret qui menace de mettre fin à la guerre avant même que les Alliés ne puissent envahir l'Europe : l'opération Kraken.