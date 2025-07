Kingdomino : Construisez votre royaume sur mobile

Kingdomino, le célèbre jeu de plateau primé en 2017, s’invite sur mobile pour une expérience stratégique et immersive. Développé par Blue Orange et signé Bruno Cathala, ce jeu de placement de tuiles invite les joueurs à bâtir leur royaume en reliant des dominos représentant divers terrains (forêts, lacs, champs, montagnes). Disponible sur iOS et Android, Kingdomino offre des parties rapides de 10 à 20 minutes, idéales pour les joueurs de tous âges.

Découvrez le jeu Kingdomino

Dans Kingdomino, chaque joueur construit un royaume en grille 5x5 à partir d’une tuile château initiale. À chaque tour, vous choisissez une tuile parmi celles disponibles, en tenant compte d’un draft stratégique : sélectionner une tuile puissante peut vous reléguer en fin d’ordre pour le tour suivant. Les tuiles doivent être connectées à un terrain identique, comme dans un jeu de dominos, et certaines comportent des couronnes qui multiplient vos points.



À la fin, le score se calcule en multipliant la taille de chaque territoire connecté par le nombre de couronnes qu’il contient. Le joueur avec le plus de points remporte la partie.



Le jeu propose une expérience fidèle au jeu de société physique, sans publicités ni microtransactions. Il ne demande qu'un achat unique de 5,99 € lors du téléchargement.



Kingdomino mobile brille par ses graphismes 3D éclatants, ses animations dynamiques et sa bande-son envoûtante. Que vous jouiez en solo contre une IA intelligente, en multijoueur local ou en ligne via un matchmaking mondial, Kingdomino s’adapte à tous les styles. Le mode hors ligne est un atout majeur, permettant de jouer n’importe où. Des variantes, quêtes, événements saisonniers et succès enrichissent l’expérience.



Visionnez la bande-annonce vidéo officielle :

Notre avis sur Kingdomino

Kingdomino est un excellent jeu d’initiation, facile à apprendre et captivant pour 2 à 4 joueurs, dans la veine d'un Carcassonne. Idéal pour les familles, il offre des parties rapides et stratégiques, parfaites pour tous les âges. Le jeu brille par son accessibilité, son esthétique soignée et sa rejouabilité, avec des extensions disponibles. Il est tout aussi plaisant à deux qu’à quatre joueurs et idéal pour les voyages. Cependant, il peut sembler trop léger pour les amateurs de jeux complexes, et à quatre joueurs, il arrive de rester en dernière position plusieurs tours.

Les + : Les - : Familial, rapide, adapté à 2-4 joueurs, transportable, extensions. Peut être trop simple, désavantage en fin de draft, certaines tuiles brillantes.

La note 4,5 / 5

À télécharger sur App Store pour iOS et Play Store pour Android.

Télécharger Kingdomino: The Board Game à 5,99 €