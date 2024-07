La simulation de royaume "Yes, Your Grace" arrive sur mobile

Après son lancement initial sur consoles et PC en 2020, qui lui a valu un accueil que plus chaleureux, le jeu de simulation de gestion de royaume "Yes, Your Grace" arrive enfin sur mobile. Le titre de Brave at Night, édité par No More Robots a été porté par l'équipe de Noodlecake Games.

Dirigez un royaume dans "Oui, Monseigneur"

Dans "Yes, Your Grace" (ou "Oui, Monseigneur" en français), vous incarnez le roi Eryk de Davern, qui dirige le royaume aux côtés de sa femme, la reine Aurelea, et de leurs trois filles. Comme dans Reigns, vous devez jongler entre les besoins du royaume et des ressources limitées, tout en sachant que certains ne cherchent pas le meilleur pour le pays. Le jeu se déroule dans un monde inspiré du folklore slave, où vous faites face à des problèmes variés, allant des attaques de monstres à des questions de vie quotidienne, avec des interactions teintées d'humour et de dilemmes moraux, tout en prenant soin des besoins de votre famille en période difficile. Vous rencontrerez divers seigneurs, dont le soutien est crucial pour remporter les batailles imminentes, bien que certains puissent vous demander de faire des choix immoraux, soulignant la difficulté de satisfaire toutes les parties impliquées. Le "en même temps" que certains affectionnent particulièrement.

Écoutez les pétitionnaires et décidez à qui accorder votre soutien.



Aidez les membres de votre famille à résoudre leurs problèmes personnels et influencez leur destin.



Engagez des généraux, des sorcières et des chasseurs pour vous aider dans votre tâche.



Préparez votre armée et formez des alliances en satisfaisant les caprices de nobles et de rois.



Suivez les histoires des personnages aussi hauts en couleur que déterminés qui viennent vous rendre visite.

Découvrez la bande-annonce pour la version mobile de Yes Your Grace :

Comme nous l'avons mentionné "Yes, Your Grace" a été bien accueilli lors de son lancement en 2020 après 5 ans de développement. Un portage sur écran tactile semblait inévitable, ce genre de jeux étant souvent encore meilleur du bout des doigts.



L'une des sources d'inspiration du jeu était sans aucun doute "Papers, Please", comme Strange Horticulture vu récemment, avec une ambiance singulière et des choix binaires qui affectent la façon dont les choses se déroulent dans l'histoire globale.



La date de sortie prévue est le 1er février et vous pouvez précommander ce jeu sur l'App Store iOS et sur le Google Play Store avant son lancement.

Télécharger le jeu Oui, Votre Grâce