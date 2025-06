Les Chevaliers de Baphomet reviennent en HD sur iOS et Android

Annoncé en avril dernier, Broken Sword - Shadow of the Templars : Reforged, ou Chevaliers de Baphomet HD en français (oui, la traduction de l'éditeur est celle-ci) est désormais disponible sur iOS et Android, mêlant le gameplay nostalgique des jeux d'aventure point-and-click à des améliorations modernes.

Redécouvrez les Chevaliers de Baphomet sur mobile

Plongez dans l'un des classiques du genre, un jeu qui propose une aventure mystérieuse remastérisée avec un son amélioré, des dialogues entièrement doublés en plusieurs langues et une compatibilité avec les manettes externes. Les contrôles tactiles, la sauvegarde sur iCloud, ainsi que la possibilité de jouer hors ligne en font le compagnon idéal pour enquêter confortablement.

Les Chevaliers de Baphomet est un titre culte, vendu à des millions d’exemplaires et déjà paru sur mobile en 2010 (mais non remasterisé), où vous incarnez George Stobbart, un Américain audacieux, et Nico Collard, une journaliste intrépide, plongés dans une quête mondiale mêlant intrigues et dangers. De Paris à la Syrie, en passant par l’Espagne et l’Irlande, explorez des lieux exotiques, des temples oubliés aux cryptes mystérieuses, pour percer les secrets des Templiers.



Résolvez des énigmes ingénieuses, savourez un doublage complet et des dialogues mémorables, pleins d'humour, et plongez dans une bande originale signée Barrington Pheloung. Ce remaster offre une expérience hors ligne, sans publicités ni achats intégrés, pour une immersion totale. Débloquez des succès récompensant votre créativité et progression.



Pour célébrer le lancement, Broken Sword : Reforged bénéficie d'une réduction de 30 %, passant de 9,99 € à 6,99 € pour une durée limitée. Procurez-vous-le dès maintenant sur l'App Store ou le Google Play !

Télécharger Chevaliers de Baphomet HD à 6,99 €