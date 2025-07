Capcom annonce Resident Evil Survival Unit sur mobile

Capcom vient d'attirer l'attention du monde du jeu vidéo avec deux annonces majeures concernant Resident Evil, dont un spin-off de stratégie temps réel pour nos mobiles nommé Resident Evil Survival Unit.

Resident Evil 9

Tout d'abord, Resident Evil 9: Requiem, dévoilé au Summer Game Fest 2025, sortira le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Situé entre le célèbre Monster Hunter Wilds et un reboot d'Onimusha, il s'annonce comme le prochain blockbuster de Capcom, capitalisant sur la popularité de la franchise, cinq ans après RE Village que l'on connait désormais sur iOS, iPadOS et macOS.

Resident Evil Survival Unit

À la surprise générale, Capcom a dévoilé Resident Evil Survival Unit, un spin-off mobile développé avec Aniplex et Joycity. Ce jeu de stratégie en temps réel promet une version inédite de la célèbre série de zombies, alliant authenticité et gameplay innovant adapté aux écrans tactiles. Bien que les détails restent rares, il semblerait qu'il s'inscrive dans la chronologie originale, offrant une expérience unique aux fans comme aux nouveaux venus.



Shinji Hashimoto, ancien membre de Square Enix et désormais chez Aniplex, pilote le projet, soulignant sa profondeur stratégique et l'essence même de la franchise.

Alors qu'un site teaser est déjà en ligne, une présentation est prévue pour le 11 juillet 2025 sur YouTube. Prévu pour une sortie mondiale au Japon, en Corée du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Survival Unit vise à proposer une stratégie intense et rythmée par les morts-vivants. C'est, à notre connaissance, la première fois qu'un Resident Evil prend un tel virage. En attendant, rappelons que la saga est presque complète chez Apple, avec Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Resident Evil 8.