Resident Evil 2 ne se vend pas bien sur iOS

La version iOS du remake de Resident Evil 2 n'a pas réussi à atteindre les 10 000 exemplaires, selon les estimations d'Appmagic. Depuis son lancement en décembre 2024, le jeu est loin d'être rentable avec à peine plus de 100 000 dollars de recette grâce aux achats intégrés. Ceci corrobore la difficulté de sortir des jeux AAA sur mobile à prix consoles.

Resident Evil 2 est boudé par les joueurs

Comme l'a relayé MobileGamer, le jeu de Capcom a démarré sous forme de téléchargement gratuit avec une version d'essai pour permettre aux utilisateurs de vérifier la compatibilité de l'appareil et de faire leurs premiers pas dans ce classique revisité. L'accès au jeu complet nécessitait un achat intégré, initialement proposé à un tarif réduit de 9,99 € / 9,99$ pour le premier mois, rapportant environ 95 000 $ et suggérant environ 9 500 ventes.



Après le 9 janvier, le prix du jeu complet est passé à 39,99 € / 39,99$, ce qui a entraîné 7 000 $ de ventes supplémentaires, soit environ 175 achats supplémentaires. Autant dire une bagatelle pour un studio comme Capcom.



Pourtant, Resident Evil 2 était, à notre avis, le meilleur portage de la saga sur App Store.

Le prix est un frein

Ce scénario met en évidence un problème récurrent : les portages de jeux AAA à prix premium sur iOS ne se vendent pas. La combinaison d'un prix élevé et de la nécessité de disposer d'appareils haut de gamme pour exécuter ces jeux pourrait dissuader les acheteurs potentiels, mais c'est surtout le prix qui dérange. En effet, Apple vend des dizaines de millions d'iPhone hauts de gamme chaque année, il y a donc un parc conséquent comme cible potentielle, d'autant que les iPad Mx sont également compatibles.



En comparaison, « Resident Evil 7 » sur iOS, sorti en juillet 2024, a enregistré 83 000 téléchargements au cours de ses deux premières semaines, mais seuls 2 000 utilisateurs ont choisi de payer 20 € pour l'expérience complète.



La tendance est la même avec tous les autres titres AAA comme « Resident Evil 4 », « Resident Evil Village », « Death Stranding » et « Assassin's Creed Mirage », qui ont également eu du mal à se vendre sur mobile. Bien que le contenu soit le même que sur consoles et PC, ce n'est pas dans les habitudes des joueurs mobiles de dépenser autant pour un seul jeu. La barrière psychologique semble être autour des 10 €, voire parfois 20 € avec les titres RPG de Square Enix.

Des jeux simples et pas chers

Andrei Zubov, responsable du contenu chez Appmagic, assure de son côté que les jeux premium à succès sur mobile sont généralement des projets indépendants, connus pour leurs commandes simples, leur graphisme distinctif et leur adéquation à de brèves sessions de jeu, qui correspondent mieux aux habitudes de jeu sur mobile.



Zubov a également observé que les personnes qui seraient susceptibles de dépenser 40 à 60 € pour un jeu mobile possèdent souvent déjà un PC ou une console récente, ce qui réduit leur intérêt à acheter le même jeu sur mobile.



L'avenir des "vrais" jeux sur mobile reste donc incertain.

