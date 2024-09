Assassin's Creed Mirage est disponible sur iPhone et iPad (+ avis)

Si vous avez un iPhone 15 Pro ou un iPad M1 (ou supérieur), alors vous pouvez foncer sur Assassin's Creed Mirage, le dernier titre d'Ubisoft. Jeu AAA, il exploite les capacités des puces Apple afin de proposer une expérience digne des consoles sur mobile et tablette. L'occasion de jouer à celui qui a connu un joli succès sur PS5, Xbox Series S/X et PC.

Découvrez Assassin's Creed Mirage

Après Assassin's Creed Origins, que l'on n'a pas vu sur l'App Store, Ubisoft a lancé Assassin's Creed Mirage en 2023 sur consoles et PC. Dans ce jeu d'aventure unique, vendus à des millions d'exemplaires en quelques mois, vous incarnez Basim Ibn Ishaq, un jeune voleur devenu assassin, dans la ville de Bagdad du IXe siècle, à l'apogée de l'Âge d'or islamique. Basim y découvre et adopte les voies de la Confrérie des Assassins, explorant des thématiques de trahison et de rédemption. Pour revenir à ses premiers amours, Mirage se concentre davantage sur les éléments d'infiltration et d'assassinat, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans que nous sommes.



Mais le plus important est que, comme Apple l'avait annoncé lors du keynote des iPhone 15 en septembre 2023, des jeux comme Mirage peuvent désormais être joués sur un appareil mobile. Il faut un iPhone 15 Pro (ou Max) ou un iPad avec la puce M1 au minimum. L'iPad Pro M4, à peine sorti, n'a aucun mal à le faire tourner, évidemment. C'est aussi le cas pour Resident Evil 4 Remake, Village, Death Stranding et autres récents HITs.

Profitez d'une expérience Assassin's Creed à part entière, magnifique et immersive, dotée des graphismes époustouflants qu'autorisent les nouvelles capacités matérielles d'Apple.

Pourquoi il faut une puce A17 Pro ?

Les puces A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max offrent plusieurs avantages clés pour les jeux, grâce à leur conception avancée. Tout d'abord, ces puces sont fabriquées avec un processus de 3 nanomètres, ce qui permet une plus grande efficacité énergétique et des performances accrues par rapport aux générations précédentes.



Ensuite, la puce A17 Pro intègre une meilleure unité de traitement graphique (GPU), essentielle pour offrir un rendu fluide et de qualité dans ce genre de jeux très exigeants. C'est le point commun avec les puces M1, M2, M3 et M4 des Mac et iPad.



Cerise sur le gâteau, la puce A17 Pro supporte également le ray tracing matériel, qui permet des effets de lumière et des reflets ultra-réalistes, améliorant ainsi la qualité visuelle des jeux.

Notre avis sur Assassin's Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage marque donc un retour aux sources pour la série, en mettant l’accent sur les missions rapides et l’exploration axée sur la furtivité, contrastant avec les récents opus plus orientés RPG (excepté Origins). Se déroulant dans la ville animée de Bagdad, le jeu renonce aux systèmes de points d'expérience et de niveaux, rendant chaque ennemi vulnérable à une lame bien placée. Les fans de la première heure, ainsi que les amateurs de titres comme Metal Gear Solid, en auront pour leur argent.



Mirage c'est aussi des environnements riches en cachettes et la réapparition de l'aigle éclaireur pour analyser les zones avant d'agir. Les bastions, prisons et forteresses côtières regorgent de gardes avec des patrouilles imbriquées, rendant l'utilisation des ombres, du timing et de l’environnement essentielle pour progresser. Vous ne soupçonnez pas l'intérêt d'un simple sac à épices par exemple. La prudence est de mise pour éviter les ennuis dans Mirage.



Bagdad est magnifiquement recréée, offrant des rues animées et des quartiers variés qui rappellent les jours d'Ezio. Le système de notoriété ajoute une couche de défi, exigeant des joueurs qu'ils effacent leur réputation pour échapper aux gardes omniprésents.



Mirage propose une arborescence de compétences réduite mais significative, avec des améliorations notables pour la furtivité et les gadgets. Un petit relent RPG appréciable. Le combat, bien que plus lent et axé sur les contre-attaques, reste engageant.

Un mot concernant l'histoire de Basim, un voleur devenu assassin. Linéaire et plutôt concise, elle contribue au déroulé du jeu. On aurait aimé un peu plus de fantaisie, c'est parfois trop prévisible. Mais les personnages font le boulot, avec des voix convaincantes.

Assassin's Creed Mirage (aventure) Prix 49,99 € Réalisation 5 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 3,5 / 5 Equilibre In-App NC Notre avis 4,5 / 5



En somme, Assassin’s Creed Mirage est un retour bienvenu à la furtivité, offrant une expérience plus courte et focalisée, idéale pour les fans de la première heure de la série. L'aventure est courte, mais plaisante à souhait. Certains préfèrent Origins, c'est une question de goût. Le fait qu'Ubisoft se concentre à nouveau sur une zone de jeu plus petite lui a permis de travailler les détails et le gameplay, et c'est une bonne chose.



Le portage sur écran tactile est bon, avec de vraies touches bien pensées et positionnées (notamment le joystick flottant) et une qualité de réalisation très bonne. On note quelques chutes de framerate sur iPhone 15 Pro Max, mais rien de décourageant. On peut même descendre un peu la qualité dans les réglages, afin d'obtenir une fluidité à toute épreuve. Notre conseil : jouez sur iPad avec une manette, c'est le top.

Télécharger Assassins Creed Mirage

Ne perdez plus de temps, et téléchargez immédiatement "Mirage". Si le jeu est gratuit sur l'App Store, une fois que vous avancerez dans l'histoire (au-delà de 90 minutes), il faudra débloquer l'intégralité du jeu, via un achat intégré à 49,99€. Aïe, quasiment le prix du jeu sur consoles. Ubisoft permet au moins de l'essayer assez largement avant de passer à la caisse.



pour le lancement, l'éditeur propose une réduction de 50 %, soit 25 euros pour s'offrir le jeu complet.



Petit conseil : une manette et un iPad est le meilleur combo pour profiter du dernier bijou d'Ubisoft. Nous avons utilisé la Backbone One.

Télécharger le jeu Assassin's Creed Mirage