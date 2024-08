Exclu : Death Stranding ne sortira pas tout de suite en France (màj : dispo)

Alors que tout le monde l'attends depuis l'annonce d'Apple en juin dernier, Death Stranding d'Hideo Kojima arrive demain sur l'App Store, spécifiquement pour les joueurs sur iPhone 15 Pro, iPad Pro M1/M2 et Mac M1/M2/M3. Mais il y a une mauvaise nouvelle pour les français, le titre ne sera pas disponible lors du lancement mondial.

Death Stranding Director's Cut en retard en France

Celui qui viendra garnir le catalogue de jeux AAA dans le magasin Apple, comme l'ont fait récemment Resident Evil : Village et Resident Evil 4 Remake, doit sortir demain, après avoir été repoussé à deux reprises.



Mais, une fois n'est pas coutume, la France fera figure d'exception. Quand ce n'est pas pour sa chronologie des médias avec un film comme Napoléon qui visible partout sauf chez nous (un comble), ce sont les normes locales qui s'ajoutent aux normes européennes. Les agriculteurs en savent quelque chose.

Pendant que les développeurs du jeu révélaient ce week-end que Death Stranding Director's Cut sur iOS et Mac partagerait le même serveur que les versions Steam et Epic Games, facilitant l'expérience du système Strand interne, nous avons eu vent d'une bien mauvaise nouvelle. Notre ami Brian (alias AdNew504) avait noté la disparition soudaine du jeu il y a quelques jours, alors que Death Stranding était en précommande sur l'App Store. Il a donc posé la question sur Reddit et nous a partagé la réponse cet après-midi : Death Stranding ne sera pas disponible en France le jour du lancement. Pis, le studio qui porte le jeu sur iOS, 505 Games, indique qu'il envisage de le proposer chez nous, mais sans fournir de date.

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l'au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée.



Sam Bridges a pour mission de donner de l'espoir à l'humanité en reconnectant tous les survivants d'une Amérique décimée.

Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ?



Voici la bande-annonce du jeu :

Pour mémoire, Death Stranding Director's Cut est disponible en précommande au prix de 22,99 €, soit une réduction de lancement de 50 %. Une bonne nouvelle pour profiter d'un jeu qui a fait les beaux jours de la PS4/PS5, de la Xbox et du PC. Son atmosphère unique, ses graphismes magnifiques et son scénario font vite oubliés quelques ratés dans le gameplay.



Qui est dégoûté de ce report sans aucune explication ?





En cherchant un peu, nous nous sommes aperçus que plusieurs jeux et apps avaient subi le même sort récemment. La raison serait une réglementation française. Une de plus.



Les développeurs doivent faire une déclaration auprès de l’ANSSI pour tout ce qui concerne les moyens cryptographiques employés dans une application, en vertu de la loi de confiance dans l'économie numérique (LCEN). Apple semble réclamer une attestation délivrée par cette dernière, ce qui n’était pas toujours le cas avant.



Encore une fois, nous sommes les premiers à vous le dire, Death Stranding est enfin de sortie en France, mais au prix fort... soit 40 € !

Télécharger le jeu DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT