Le jeu AR NBA All-World de Niantic sort le 17 janvier en France, avant le reste du monde

Bonne nouvelle, le très attendu NBA All-World fera son lancement officiel en France dans quelques jours, avant le reste du monde.



Niantic nous a passé un petit courriel pour annoncer le lancement anticipé de NBA All-World en France le 17 janvier 2023, une semaine avant son lancement mondial prévu le 24 janvier 2023. Pourquoi cette date ? Tout simplement parce que le NBA Paris Game 2023 est prévu pour le 19 janvier, un évènement dans lequel se verront s’affronter les Chicago Bulls et les Detroit Pistons à l'Accor Arena de Paris.

Niantic x NBA

NBA All-World est un jeu mobile sous licence officielle mettant en scène les stars NBA les plus en vue du moment. Développé par Niantic en partenariat avec la National Basketball Association (NBA) et la National Basketball Players Association (NBPA), NBA All-World importe l'univers du basket-ball dans le monde de la réalité augmentée.



Comme dans Pokémon Go du même éditeur, il va falloir se lever et se déplacer afin de s'affronter entre joueurs mais aussi de ramasser des objets de personnalisation dans des endroits du monde réel.

Les successeurs des pokéstops vous permettra de personnaliser votre avatar virtuel en achetant des sneakers ou en faisant le plein d'énergie pour le prochain match. Espérons que ce système de "jus" ne sera pas trop pénalisant.



Comme vu lors de l'annonce initiale, All-World intègre également un mode "King of the Court", semblable aux affrontements dans Pokémon Go, qui offrira des matchs en un contre un, avec des commandes de tir, de blocage, de post-up et de feinte. Les défis de NBA All-World comprendront également des mini-jeux tels qu'un concours à trois points.

© Niantic

En attendant sa sortie, sachez que NBA All-World est gratuit et sera disponible sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.



Regardez le teaser vidéo :