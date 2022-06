Niantic annonce le nouveau jeu AR NBA All-World sur mobile

Niantic, le studio responsable du jeu mobile à succès en réalité augmentée, Pokémon Go lancé à l’été 2016, a annoncé sa prochaine creation. Associé à la National Basketball Association, le jeu NBA All-World est actuellement en cours de développement et sera disponible sur les appareils iOS et Android dans les prochains mois.

Niantic x NBA

D’après l'interview de Marcus Matthews par nos confrères de Polygon, le gameplay de NBA All-World ressemblera logiquement à celui de Pokémon Go, mais avec bien plus de possibilité. Les fans seront familiers avec le système, mais cette fois-ci, il sera appliqué au basket et à son mode de vie. Le jeu sera free-to-play et permettra aux joueurs de collectionner des joueurs célèbres de la NBA. Encore une fois, il va falloir se lever et se déplacer afin de ramasser des objets de personnalisation dans des endroits du monde réel. Les joueurs peuvent également s'affronter dans des matchs en tête-à-tête sur les courts de leur quartier.

Marcus Matthews, producteur principal, NBA All-World, a déclaré :

C'est là que le jeu et le style de vie de la NBA rencontrent le métavers du monde réel. Nous enveloppons le monde qui vous entoure dans un univers de basket-ball, ou ce que j'aime appeler transformer le monde réel en un parc à thème de basket-ball.

Ce qui remplace ici les pokéstops permettra donc d'acheter une nouvelle paire de chaussures virtuelles pour son joueur préféré ou bien faire le plein d'énergie pour le prochain match. Oui, il y a un système d'énergie qui pourrait rebuter plus d'un joueur.



Le mode "King of the Court", semblable aux affrontements dans Pokémon Go, offrira des matchs en un contre un, avec des commandes de tir, de blocage, de post-up et de feinte. Les défis de NBA All-World comprendront également des mini-jeux tels qu'un concours à trois points. Les joueurs du monde réel de la NBA qui apparaîtront dans NBA All-World seront reconnaissables non seulement par leur apparence, mais aussi par leur comportement. "Chris Paul jouera comme Chris Paul, James Harden aura son saut en arrière dans notre jeu", a déclaré Matthews. "Non seulement nous allons pousser l'enveloppe sur la partie AR du jeu, mais nous allons aussi pousser l'enveloppe sur l'expérience de jeu."

© Niantic

Mais il ne s'agit pas seulement de collecter des objets et de faire des un contre un, car des événements à durée limitée sont prévus. Grâce à des cartes géoréférencées, les joueurs pourront découvrir l'histoire de leurs joueurs préférés de la NBA. Par exemple, le jeu indiquera le terrain exact de l'East Bay, en Californie, où Damian Lillard, des Portland Trail Blazers, jouait avant de connaître le succès.



NBA All-World est conçu comme un jeu vidéo sportif pour des utilisateurs allant d'un intérêt occasionnel à des superfans de la NBA ; les pourparlers pour le jeu ont commencé en 2016 après que Pokémon Go de Niantic soit devenu un phénomène dans le monde entier.



Reste qu'aucune date de sortie n'a été communiquée car le titre est toujours en cours de développement. Toutefois, les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur NBAAllWorld.com.



Regardez le teaser vidéo :