Notre avis sur le jeu mobile NBA All-World en AR

Cette semaine, comme prévu depuis des mois, Niantic a lancé son tout nouveau jeu, NBA All-World. Ce jeu de basket en AR utilise une fois de plus la technologie de géolocalisation de l'entreprise. Une initiative qui a été conçue pour encourager les joueurs à se rendre sur les terrains du monde réel, tout en s'amusant avec leur iPhone (et Android).



Si Niantic a créé les jeux de réalité augmentée les plus populaires sur mobile comme Pokémon Go et Ingress, il n'est pas faux de dire que cette approche en AR n'est pas toujours un gage de succès. Harry Potter Wizards ayant par exemple fermé ses portes malgré une licence à l'aura planétaire. Et ne parlons pas des concurrents qui peinent à faire découvrir leurs créations...

Le test de NBA All-World

Si vous avez déjà joué à l'un des précédents titres de Niantic, NBA All-World vous sera évidemment très familier. Après avoir installé l'application gratuite, vous recevez un joueur de base et, à partir de là, vous pouvez utiliser la carte du jeu pour vous rendre dans des lieux du monde réel afin de collecter des objets, gagner de l'argent ou affronter d'autres joueurs. Contrairement à Pokemon Go, la grande nouveauté de NBA All-World est qu'au lieu de visiter des points d'intérêt aléatoires pour affronter d'autres joueurs, vous devez aller sur les véritables terrains de basket pour gagner votre place dans les classements locaux. Et c'est là que vous pourrez tomber sur James Harden, Lebron James, Giannis Antetokounmpo et autre Paul George.

Si cela ne vous semble qu'un détail, cela a une incidence majeure sur la façon de jouer. Tout d'abord, on ne traîne plus au hasard dans les rues, certains le faisant même en voiture en prenant des risques inconsidérés, car vous devez trouver des terrains autour de vous. Ce point est essentiel car Niantic veut ici viser un autre public. D'après le studio, 99% des joueurs ne vont pas venir de Pokémon Go ou Ingress, mais des titres à succès comme NBA 2K. NBA All-World veut encourager les joueurs à se lever du canapé et à se dépenser.



Grâce à cette contrainte, NBA All-World entend créer une véritable alchimie avec la communauté du basket-ball dans son ensemble. C'est une nouvelle opportunité pour se retrouver entre amis, ou même recentrer des fans de basket près de chez vous. Et surtout, vous pouvez même jouer à des mini-jeux dans NBA All-World sur votre téléphone pendant que vous reprenez votre souffle.

Are you ready to ball? Get into the gameplay of NBA All-World in episode 2 of “Beyond The Game.” @NBAAllWorld 🏀 pic.twitter.com/6Q55ogVuAR — Are you ready to go All-World? 🏀 (@NianticLabs) January 24, 2023

Du côté du gameplay à proprement parler, Niantic a pris le parti d'avoir des commandes assez simplistes sur certains plans (comme la défense, qui est essentiellement automatique), mais la possibilité de se déplacer et de dribbler dans toutes les directions (avec des balayages), de reculer pour faire un saut ou de foncer vers le panier est vraiment bien amenée, notamment parce qu'il y a un temps de réaction à prendre en compte. Mais attention, nous sommes loin d'un NBA 2K, NBA Live ou NBA Street.



On trouve plusieurs modes de jeu, toujours en 1 contre 1 :

Inscrire cinq paniers le plus rapidement possible

Inscrire le plus de paniers en 45 secondes

Attaquer puis défendre à tour de rôle

Enchaîner les points en aller-retour de raquette

Parfois, vous verrez apparaître des joueurs de NBA sur la carte. Vous pouvez les défier en un contre un en appuyant dessus. Si vous les battez, vous pouvez les recruter dans votre team, mais vous ne pouvez contrôlr qu’un seul joueur à la fois.

Niantic ne s'est pas contenté d'un gamepaly varié et intéressant, la firme a également travaillé pour intégrer la culture du basket dans chaque aspect de l'application. On note ainsi des partenariats avec des entreprises comme Adidas et Puma afin que vous puissiez acheter des vêtements ou des chaussures virtuels correspondant à ce que portent les stars des parquets dans la vraie vie (où est Nike ?). Les stars du jeu sont d'ailleurs très bien modélisées, y compris leurs aptitudes.

La carte reste toutefois encore perfectible. Bien que Niantic dispose déjà de tonnes d'informations fournies par les utilisateurs de ses autres jeux de réalité augmentée, NBA All-World n'affiche pas encore tous les terrains de quartier. En revanche, on trouve des tas d'emplacements (des drops) comme des parcs, des magasins, et autres où vous pouvez dépenser votre argent ou en gagner.

En tout cas, Niantic a réalisé un travail assez incroyable sur NBA All-World, tous les ingrédients étant déjà pour en faire un HIT incontournable. Finalement, c'est probablement le meilleur jeu AR de tous les temps, ce qui sera rapidement confirmé (ou infirmé) en fonction de son adoption par la communauté. Plus il y aura de joueurs, mieux le jeu sera.

Télécharger le jeu gratuit NBA All-World