Pokémon GO tourne maintenant en 120 Hz sur les iPhone 13 Pro

Une option 120 fps est désormais disponible dans le jeu Pokémon Go pour profiter des écrans ProMotion des iPhone 13 Pro et Pro Max.



Les fréquences d'images supérieures à 30fps sont également disponibles sur les anciens iPhones, mais dans les deux cas, vous devrez activer l'option manuellement dans les réglages.

Pokémon GO profite des dernières nouveautés fournies par les iPhone 13 Pro et Pro Max

Comme plusieurs joueurs sur Twitter et Reddit, nous avons repéré la fonctionnalité dans la mise à jour publiée hier. Et chez tout le monde, elle semble désactivée par défaut.



Avec la version 1.191.0, la section "paramètres avancés" de l'application comprend maintenant une option qui explique que l'on peut déverrouiller le taux de rafraîchissement natif de son appareil pour des FPS (frame per second ou images par seconde) plus élevées.



Une fois activée sur un iPhone 13 Pro, la différence se fait sentir immédiatement bien que Pokémon Go ne soit pas le jeu le plus dans le besoin à ce niveau. Le défilement de l'environnement et le lancer de pokéball est bien plus fluide. Si la nouveauté 120 Hz est limitée aux 13 Pro et 13 Pro Max, qui sont les seuls iPhones dotés d'écrans "ProMotion", on peut également profiter de 60 Hz sur les anciens iPhone, ce qui est déjà bien mieux que les 30 images par seconde qu'on a connues jusqu'à présent dans le titre de Niantic.

Mais alors, pourquoi ne pas activer cette option par défaut ?

Si le studio n'a rien communiqué et désactivé l'option par défaut, c'est certainement pour préserver la durée de vie de la batterie qui est déjà sollicitée par la réalité augmentée qui fait appel à la caméra, au gyroscope et aux calculs du processeur.



Pour mémoire, la technologie ProMotion d'Apple apparue sur l'iPad Pro 2017 puis sur les iPhone 13 cette année permet de varier le taux de rafraîchissement de l'écran, de 10Hz à 120Hz. On le trouve également sur les derniers MacBook Pro 2021.



Comme nous l'avions vu dans notre test de l'iPhone 13, ProMotion est le plus grand avantage des nouveaux modèles, et une bonne raison de craquer pour l'un des derniers modèles.



PS : la mise à jour de Pokémon Go d'hier indique également que le jeu ne sera bientôt plus compatible avec les appareils sous iOS 12. Les développeurs encouragent les Dresseurs possédant des appareils Apple à les mettre à jour afin de continuer à jouer à Pokémon GO.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO