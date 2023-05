Wreckfest mobile passe au 120 Hz sur iPhone 13/14 Pro et iPad Pro

Dimanche, la version mobile de Wreckfest, le jeu de course de type derby de démolition de Bugbear et porté ici par HandyGames, a été mise à jour sur iOS avec la prise en charge du 120 Hz sur les appareils compatibles. Cette version fait suite à une récente mise à jour apportant d'importantes améliorations graphiques sur mobile, notamment des textures de meilleure qualité, des arbres, du feuillage sur les pistes de course, un réglage de la qualité des effets, une vue à 360 degrés avec des commandes tactiles, et bien d'autres choses évolutions. Le jeu a également été mis à jour récemment pour intégrer la prise en charge de l'Apple TV.

Wreckfest est plus fluide que jamais

La version 1.0.83, uniquement sur l'App Store pour l'instant, comprend également des correctifs pour l'anticrénelage (antialiasing) qui ne fonctionne pas correctement, et un problème graphique dans les virages à cause des traces de dérapage. La liste des appareils compatibles avec 120 Hz n'est pas précisée, mais il s'agit de l'iPhone 13 Pro / Pro Max, de l'iPhone 14 Pro / Pro Max et des iPad Pro à partir de 2017. Si vous avez l'un de ces appareils, vous verrez l'option pour la fréquence d'images "MAX" dans les réglages. Une fois activé, on se croirait sur une PS5 ! Il est plaisant de voir HandyGames continuer à mettre à jour et améliorer le jeu sur mobile.

Si vous n'avez pas encore mis la main sur Wreckfest mobile, il s'agit d'un super titre dans la veine de l'historique Destruction Derby de la PS1, mais avec un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses aux objectifs variés, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout pour gagner, même à plier leur bolide.



Si vous souhaitez le tester, vous pouvez acheter Wreckfest sur mobile sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Vendu initialement 11,99 €, le jeu de course est en promotion à 6,99 €. Vous trouvez ça cher ? Sachez qu'il est à 39,99 € sur consoles...

Télécharger Wreckfest à 6,99 €