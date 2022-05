Un test vidéo d'Apex Legends Mobile en 80 fps sur iPhone 13 Pro Max

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le jeu du moment s'appelle Apex Legends Mobile, un Battle Royale signé Respawn et édité par Electronic Arts. Beau, accessible et incroyablement prenant, ce FPS est parfaitement adapté à nos écrans tactiles. Mais bizarrement, il ne profite pas du 120 Hz des appareils d'Apple. Au lieu de cela, il peut monter à 80 images par seconde, mais uniquement sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. C'est ce qu'a décidé de tester le YouTuber Dame Tech, un spécialiste de ce genre de test.

Apex Legends Mobile est très fluide sur iPhone 13 Pro

De nombreux tests vidéos d'Apex Legends Mobile ont été publiés sur le net, mais aucun ne s'est concentré sur le mode spécifique "Extreme" pour le Frame Rate. Notre ami vidéaste a activé ce mode, tout comme les graphismes en "ExtremeHD" sur son iPhone 13 Pro Max avant de lancer une partie de plus de quinze minutes sur Apex Legends Mobile. Une configuration exclusive au smartphone de la pomme, l'iPad Pro ou des Android pourtant bien équipés n'y ont pour le moment pas droit.

Dans cette vidéo, je vais faire un autre test FPS avec Apex Legends Mobile en raison du nouveau mode 80 FPS ou fréquence d'images extrême qui semble être uniquement disponible pour l'iPhone 13 Pro et Max ; ce que, comme vous pouvez le voir dans le titre, je trouve un peu injuste.

Le test a été réalisé dans une pièce à une température ambiante de 25 degrés, avec un affichage des FPS en temps réel au-dessus. À la fin, on retrouvera les variations du nombre d'images par seconde, les pics de température et les moyennes du GPU. Le tout est testé à l'aide d'une manette, car oui, le jeu est compatible avec les accessoires MFi ainsi que les contrôleurs de PlayStation et Xbox.



Dame Tech a obtenu une moyenne de 79,6 images par seconde après 16 minutes de test (un match). Cependant, malgré cette moyenne très proche des 80 Hz annoncés, il faut noter que l'écran s'assombrit en raison du niveau de chaleur. L'écran s'est assombri après 10 à 15 minutes de test pour chaque match. Si ce n'est pas aussi agressif que sur Genshin sur iPhone 13 Pro. La luminosité de l'écran perd jusqu'à 30% selon le testeur, chose qu'on peut généralement éviter avec un refroidisseur de téléphone comme le BlackShark à 39€. Concrètement, la température a atteint 44 degrés après 16 minutes de test, ce qui n'est pas fameux; d'un autre côté, lorsqu'il est branché, la température est montée à 48 degrés, encore pire.



Enfin, l'utilisation du GPU n'était que de 46 %. Une véritable performance qui démontre le talent d'Apple pour créer des puces ultra efficaces, ici le processeur A15.

Conclusion du vidéo test

Vous l'aurez compris, l'iPhone peut certainement faire tourner le jeu de Respawn en 90 FPS, voire peut-être même 120 FPS en baissant un tout petit peu le niveau de qualité. Reste que les développeurs doivent encore optimiser leur jeu pour éviter une baisse de luminosité et un niveau de chauffe aussi élevé. Ce serait une bonne idée pour attirer encore plus de joueurs, notamment ceux qui sont dégoûtés par le bannissement de Fortnite sur l'App Store depuis l'été 2020 (bien qu'on puisse y jouer via Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now).



Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir le test vidéo complet ci-dessous :

La vidéo est divisée en six parties :

Informations sur l'appareil et aperçu du test (0:00)

Configuration des paramètres de Apex Legends Mobile (0:58)

Test FPS en temps réel de Apex Legends Mobile (1:57)

Pic thermique après le test FPS (11:40)

Discussion sur les FPS (12:06)

Conclusion (12:53)

N'hésitez pas à installer Apex Legends Mobile sur iOS ou Android, le titre étant complètement gratuit (sauf pour personnaliser ses héros).

Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile