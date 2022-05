Sorties jeux : DYSMANTLE, Company of Heroes Collection, Apex Legends Mobile

⏰ Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement DYSMANTLE, Company of Heroes Collection, Apex Legends Mobile.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sailor Cats 2: Space Odyssey (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 181 Mo, iOS 11.0, Platonic Games) Les Sailor Cats embarquent pour un nouveau voyage dans l'ESPACE !



On dirait que construire une fusée en carton n'était pas une si bonne idée après tout parce qu'elle a explosé ! Désormais, tous vos chats ont disparu dans l'espace et vous devrez les retrouver ! Mais ne vous inquiétez pas, car vous trouverez également de nombreux nouveaux amis - et de merveilleuses créatures - en cours de route.



- Jeu Click-and-collect

- Facile à jouer - appuyez au bon moment pour pêcher !

- Plus de 100 skins et costumes pour habiller vos minous.

- Améliorez votre vaisseau spatial tout en pêchant des métaux, des pièces et des étoiles !

- Toute une galaxie à découvrir pleine de planètes, de nébuleuses, de mechas et d'extraterrestres Télécharger le jeu gratuit Sailor Cats 2: Space Odyssey





Newtro (Jeu, Action, iPhone, v1.1, 62 Mo, iOS 11.0, Robin Moretti) Redécouvrez le casse brique comme vous ne l'avez jamais vu !

Minimaliste, au pixel croustillant, ce jeu d'arcade revisité saura vous mettre à l'épreuve, sans pour autant vous stresser, profitez !



Newtro - Brick Breaker est un jeu solo player, non compétif et une réinterprétation élégante du jeu Breakout, pensé pour mobile, sans aucun texte.



À l’aide d’un doigt, vous allez pouvoir contrôler une ou des barres en simultanées, pas seulement pour empêcher la balle de sortir, mais pour venir à bout des quatre défis que tous les niveaux comporterons. Une fois la direction des balles maîtrisée, vous aurez l’occasion de terminer les niveaux dans le temps imparti et sans perdre une vie. Cela vous donnera la chance de venir à bout des versions difficiles de chaque niveau. Télécharger le jeu gratuit Newtro





Mythic Legends (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.74, 179 Mo, iOS 12.0, Hyper Dot Studios Limited) Crée ton armée de champions et de légendes, échafaude ta stratégie et regarde tes héros combattre dans l'arène dans ce RPG de stratégie épique, inspiré des auto battlers.



Choisis judicieusement tes champions dans ton deck, place-les dans l'arène et regarde-les combattre l'armée adverse. Combine les capacités magiques et crée des synergies pour gagner ! Mythic Legends est un jeu asynchrone dans lequel tu affrontes d'autres joueurs.



Dans ce RPG, les légendes commandent aux champions sur le champ de bataille ! Sers-toi de leurs capacités magiques à bon escient pour vaincre tes adversaires. Progresse dans les ligues pour accéder à de nouvelles arènes et débloquer des champions et des légendes de différentes... Télécharger le jeu gratuit Mythic Legends





Cooblox (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 184 Mo, iOS 11.0, Andrejs Fomcenko) Vous vous souvenez de Bloxorz, le père de tous les jeux de "blocs" ? Cooblox, ou cubes et blocs, s'inspire de cette merveille de jeu de réflexion simple mais stimulant. Assemblez des blocs et séparez-les pour former des formes en deux et trois dimensions. Améliorez votre intelligence spatiale et vos capacités de résolution de problèmes. N'oubliez pas non plus de vous féliciter après avoir terminé un niveau, car la complexité du jeu augmente rapidement.



Chaque niveau a une solution élégante et simple, il vous suffit de la trouver ! Télécharger le jeu gratuit Cooblox





Chroniques Idle (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, 611 Mo, iOS 10.0, CapPlay Interactive Inc.) Au tout début, la Déesse de la Création a fait naître chaque créature par son Amour. Les conflits entre ses créations ont suscité la colère, la haine, la jalousie et la peur. La guerre et la mort ont ravagé la terre jusqu'à ce que la déesse scelle les énergies négatives dans son sceptre et place le sceptre au sommet du mont Azak. Au fil du temps, l'énergie négative s'est transformée en démon et s'est échappée du sceptre. Un fléau du mal a balayé le continent, tordu et massacré les innocents.



Vos prières sans fin n'ont obtenu aucune réponse, tandis que la perversité a déchiré les corps des gens et torturé votre volonté. Vous devez commencer une aventure pour vaincre tous les monstres et tuer le Démon enfin pour récupérer votre patrie !



Un RPG Idle qui ne vous demandera pas trop de temps ! Télécharger le jeu gratuit Chroniques Idle





Chain Letter (Jeu, Mots / Casse-tête, iPhone / iPad, v9, 77 Mo, iOS 11.0, Gary Chapman-Jones) Daily Word - Tous les jours Un mot de neuf lettres attend d'être démêlé, utilisez l'indice, résolvez le puzzle. Revenez tous les jours pour jouer un nouveau mot et augmenter votre nombre de victoires.



Grille d'alphabet - Vous voulez apprendre les mécanismes, ou simplement passer le temps ? Mettez l'alphabet dans l'ordre dans le temps imparti, jouez autant que vous le souhaitez et construisez votre série.



Affrontez les grilles alphabétiques quatre par quatre et cinq par cinq, plus de lettres, plus de mouvements, pas assez de temps, à quelle vitesse pouvez-vous mettre la grille en ordre ? Télécharger le jeu gratuit Chain Letter





Be Funny Now! (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.1, 452 Mo, iOS 11.0, Jacksfilms LLC) Be Funny Now est un jeu de société compétitif qui vous oppose au monde entier ! Rédigez et dessinez vos réponses les plus drôles à une liste toujours plus longue de centaines de questions - et jugez ensuite le travail de vos camarades ! Jouez avec des amis dans des lobbies privés, ou commencez immédiatement dans un lobby public pour une action de 2 à 8 joueurs. Démarquez-vous de la foule avec des tenues personnalisées, des émoticônes et bien plus encore. Vous pouvez aussi vous mesurer à tout le monde en même temps grâce au concours quotidien, où un seul gagnant sortira vainqueur. Vous pensez être drôle ? Prouvez-le ! Télécharger le jeu gratuit Be Funny Now!





Apex Legends Mobile (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.1576, 3,2 Go, iOS 11.0, Electronic Arts) Situé dans l’univers immersif des Apex Legends™, Apex Legends Mobile et un jeu de tir stratégique de type Battle Royale proposant un gameplay basé sur des personnages légendaires, des batailles de premier ordre et des combats rapides qui font de ce jeu l’un des meilleurs jeux de tir, en version mobile.



Les jeux multijoueurs permettent aux joueurs de faire équipe avec deux amis pour affronter d’autres joueurs. Combinez les compétences uniques de chaque légende pour maîtriser les rôles et dominer les jeux Apex Legends.



Des parties de Battle Royale, des combats d’Arène et des jeux d’équipe légendaires attendent. Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile





Nouveaux jeux payants iOS :

WORLD HEROES ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 160 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Cette semaine, le nouveau classique de la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster est le jeu de combat World Heroes qui débarque sur iOS et Android. World Heroes est un jeu de combat qui a fait ses débuts en 1992 et qui met en scène des personnages comme Hattori Hanzo, Jeanne d'Arc et d'autres qui se battent pour devenir le champion le plus fort du monde. En plus du mode normal, le jeu comprend un mode deathmatch avec des scènes comportant de nombreux pièges. Télécharger WORLD HEROES ACA NEOGEO à 3,99 €





To the Dragon Cave (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.1, 313 Mo, iOS 11.0, Kikiriki Games s.r.o.) Libérez-vous des affres d'un puissant dragon, échappez à une tour de pierre et errez de-ci de-là dans le lointain pays de Laudonia.



Pas un seul instant vous ne serez en sécurité, c'est certain. Des hordes d'ennemis vous attendent à chaque étape de vos pérégrinations. Des moutons assoiffés de sang, des araignées géantes, des squelettes, des arbres zombies et bien d'autres créatures sombres cherchent à s'emparer de votre âme.



Vous, cependant, êtes doté d'une mission qui vous pousse à aller de l'avant. Par conséquent, vous n'abandonnerez jamais. Télécharger To the Dragon Cave à 5,99 €





Siege Up! (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.102r24, 214 Mo, iOS 11.0, Denis Zdorovtsov) Un RTS fantasy à l'ancienne ! Pas de boosters, pas de chronos, pas de pay-to-win. Des batailles de 10 à 20 minutes, une campagne de 26 missions, et du PvP et PvE en ligne. Multijoueur Wi-Fi et modding pris en charge.



• Des châteaux médiévaux aux murs de pierre et de bois !

• Construisez des catapultes et d'autres armes de guerre pour faire tomber les murs !

• Archers, fantassins et cavalerie sont prêts à défendre votre forteresse

• Batailles navales, navires de transport et bateaux de pêche

• Capturez et protégez les ressources et les positions stratégiques



Ce jeu indépendant est en développement actif. Partagez vos idées sur les réseaux sociaux et contactez-moi directement ! Tous les liens dans le menu principal. Télécharger Siege Up! à 2,99 €





Otakus Adventure (Jeu, Mots / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.4, 770 Mo, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) Otaku's Adventure est un AVG unique de style anime qui raconte l'histoire d'un Otaku célibataire depuis sa naissance et qui a besoin d'être aimé. Après la rencontre romantique avec trois charmantes filles, votre vie va prendre un tournant inattendu : partir en fugue avec Waifu, un voyage dans l'espace avec Gohard, ou une exploration dans un monde fantastique avec ('・ω・`).



- Lancez-vous dans une aventure palpitante et romantique et libérez votre énergie Otaku !

- Débloquez plus de 35 fins en suivant trois itinéraires différents.

- Utilisez votre esprit pour résoudre des énigmes ingénieuses et battez une collection de mini-jeux amusants allant du jeu de tir au combat RPG au tour par tour.

- Profitez du tout nouveau DLC gratuit et découvrez l'histoire inédite de Waifu. Télécharger Otakus Adventure à 1,99 €





Luminous Labyrinth (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.7.11, 1,1 Go, iOS 11.0, Robert Wolfe) Luminous Labyrinth est un jeu de puzzle de résolution de labyrinthes aux couleurs très contrastées et aux obstacles mobiles.



Dans un monde fait de labyrinthes et d'obstacles colorés, déplacez un cube lumineux à travers de magnifiques mondes de couleurs pour trouver l'étoile finale. Découvrez chaque monde coloré, déverrouillez des auras et des zones cachées, le tout se terminant par un test d'habileté épique dans Rainbow World. Télécharger Luminous Labyrinth à 2,99 €





Into The Dungeon (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.2, 1,7 Go, iOS 11.0, Grzegorz Slazinski) Jeu de rôle de type "Dungeon Crawler" orienté action.

Explorez des donjons, résolvez des énigmes, combattez des monstres et collectez du butin !

Si vous aimez d'autres jeux de rôle comme Dungeon Master, Eye of the Beholder et Legend of Grimrock, alors vous adorerez aussi ce jeu !

Comparé aux autres, Into The Dark est plus réaliste et orienté vers l'action. Télécharger Into The Dungeon à 4,99 €





Gunfire Reborn (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,4 Go, iOS 10.0, Liwei Network) Gunfire Reborn est un jeu d’aventure divisé en niveaux et mêlant FPS, Roguelite et JDR. Les joueurs prennent le contrôle de héros possédant diverses compétences à combiner pour varier leur expérience. Ils peuvent se servir d’armes et objets trouvés au hasard pour explorer des niveaux aléatoires. Ce jeu supporte un mode solo et un mode multijoueur allant jusqu’à quatre joueurs.



Aventurez-vous sous des rafales de balles et renaissez dans des paysages désolés avec Gunfire Reborn !

Après 2 millions de copies vendues sur Steam, Gunfire Reborn est désormais disponible sur mobiles ! Télécharger Gunfire Reborn à 6,99 €

Get-A-Grip Chip: the Body Bugs (Jeu, Action / Éducation, iPhone / iPad, v1.0.4, 432 Mo, iOS 10.0, Redstart) Remettez le crochet en place avec Get-A-Grip Chip et les Body Bugs.

Déverrouillez le système digestif du corps humain et battez les body bugs avec Get-A-Grip Chip et leurs fidèles cellules. Lorsque vous pilotez Chip, vous ne pouvez toujours pas sauter, mais vous pouvez naviguer au-dessus des fosses de fluides corporels, combattre les insectes qui envahissent vos entrailles, et débloquer les connaissances dont Chip a besoin pour réactiver les fonctions digestives afin que tout fonctionne à nouveau !



Avec un monde méticuleusement redessiné, de nouveaux mini-niveaux et de nouveaux personnages couvrant l'ensemble du système digestif humain, Get-A-Grip Chip and the Body Bugs est sûr de vous engloutir ! Sauvez les cellules du corps, battez les insectes et affrontez vos amis (ou rivaux) pour atteindre les premières places du classement. Télécharger Get-A-Grip Chip: the Body Bugs à 2,99 €





DYSMANTLE (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.422, 722 Mo, iOS 11.0, 10tons Ltd) Après de longues années de confinement, vous quittez votre abri et gagnez la surface pour découvrir un monde nouveau. Un monde peuplé de créatures atroces et cruelles. Un monde vide tout autre être humain. Un monde où la nature a repris ses droits. Un monde sur le point de prendre une tournure encore plus cauchemardesque.

Vous devez trouver le moyen de quitter cette île maudite. Mais avant cela, savourez donc ces lendemains d'apocalypse doux-amers.



* Avec les bons outils, brisez plus de 99 % de tous les objets pour récupérer des matériaux. Aucune barrière ne vous arrêtera.

* Affrontez (ou fuyez) les créatures atroces et cruelles de cette ère post-apocalyptique.

* Explorez un monde conçu à la main et levez le voile sur ses mystères. Télécharger DYSMANTLE à 9,99 €