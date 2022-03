Apex Legends Mobile ouvre les précommandes avec un nouveau trailer vidéo

En 2019, EA et Respawn Entertainment ont laissé entendre qu'ils prévoyaient de porter leur célèbre jeu de bataille royale dans l'univers de Titanfall, Apex Legends, sur les appareils mobiles. Après de multiples bêta-tests et un soft-launch sur iOS et Android, les éditeurs viennent d'annoncer l'ouverture du pré-enregistrement pour les joueurs du monde entier. Une manière de confirmer l'arrivée imminente du jeu partout dans le monde, sauf en Chine, à Hong Kong, à Taiwan, à Macao, en Russie et en Biélorussie. Parallèlement, ils ont publié une nouvelle bande-annonce très fluide montrant le jeu en action.

Apex Legends Mobile se rapproche de la sortie

Après le lancement progressif du mois dernier qui concernait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, le Mexique, le Pérou, l'Argentine et la Colombie, voici donc une nouvelle étape importante avant le lancement mondial.



Pour ceux qui n'auraient pas eu vent d'Apex Legends, il s'agit d'un Battle Royale concurrent des Fortnite, PUBG et autres qui est sorti en février 2019 en mettant une claque aux fans du genre grâce à un titre abouti dès le départ. Respawn a pris le temps d'observer le genre et les attentes des joueurs pour livrer un titre nerveux, rythmé, typé et pensé pour le jeu en équipe.



Voici le nouveau trailer d'Apex Legends Mobile :

Il faut avouer que le portage semble incroyablement réussi, et les premiers retours des bêta-testeurs nous l'ont confirmé tout récemment. Les développeurs ont soigné leur bébé pour en faire un grand titre sur mobiles.



Si vous souhaitez vous pré-enregistrer, ce qui vous permettra bien sûr de débloquer plusieurs niveaux de récompenses en fonction du nombre de pré-enregistrements, rendez-vous sur le site officiel du jeu. Les joueurs Android peuvent se pré-enregistrer directement sur le Google Play, tandis que les utilisateurs iOS doivent s'inscrire avec leur adresse électronique sur le site. Selon le compteur officiel, il y a déjà plus de 7,5 millions de joueurs préenregistrés, alors oui, ce jeu va être énorme !

Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile