Apex Legends Mobile est de sortie en soft-launch sur iOS et Android

Plusieurs années après que le PDG d'Electronic Arts ait fait allusion à Apex Legends en version mobile, le jeu a été lancé en soft-launch sur iOS et Android dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou les Philippines. Après l'annonce initiale, il a été confirmé qu'Apex Legends serait une version mobile sur mesure, sans progression croisée avec les consoles et le PC. Il a également été confirmé qu'Apex Legends aurait son propre passe de combat, du contenu à débloquer, etc. Un jeu que l'on peut rapprocher d'un PUBG Mobile, contrairement à Fortnite qui était identique sur toutes les plateformes.

Apex Legends Mobile se montre enfin !

Après avoir fait l'objet d'une bêta fermée sur Android dans plusieurs pays, ce nouveau lancement progressif d'Apex Legends inclut également iOS avec davantage de pays pris en charge. La liste des pays concernés par ce nouveau lancement partiel comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, le Mexique, le Pérou, l'Argentine et la Colombie.



Pour ceux qui n'auraient pas eu vent d'Apex Legends, il s'agit d'un Battle Royale qui est sorti en février 2019 en mettant une claque à la concurrence grâce à un titre abouti dès le départ. Respawn a pris le temps d'observer le genre et les attentes des joueurs pour livrer un titre nerveux, rythmé, typé et pensé pour le jeu en équipe.

Ce nouveau lancement progressif d'Apex Legends a pour but d'aider à tester le matchmaking et la progression, ainsi que le modèle économique du jeu, etc. L'équipe souhaite obtenir des commentaires sur les différents modes de jeu, la progression des Légendes, le classement et un peu tout en fait. Les légendes incluses dans ce lancement sont Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder et Caustic (débloquées au niveau 25 du Battle Pass). Si vous êtes dans un pays supporté, vous pouvez télécharger Apex Legends gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



L'App Store propose plusieurs packs Syndicate Gold à acheter dans l'application, ainsi que des offres spéciales. Consultez l'article complet du blog d'EA et de Respawn pour tout savoir.

Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile