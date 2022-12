Total Football Mobile est un bon jeu arcade en soft-launch

Le studio Gala Sports a lancé cet été son tout nouveau jeu de football, Total Football, qui offre un style arcade assez intéressant, pour se placer aux côtés des mastodontes que sont FIFA Mobile et PES Mobile. Mais bien que ces deux licences aient des millions de fans sur consoles, leur portage mobile est resté quelque peu en retrait. C'est là que Total Football veut s'immiscer, grâce à une approche rapide qui convient très bien aux smartphones. Pour cela, l'éditeur s'appuie sur ses partenariats avec la FIFPro et Manchester City.

Total Football Mobile

Un rendu de qualité

Total Football est doté d'un système de rendu sophistiqué qui utilise le High Dynamic Range et le Physically Based Rendering pour offrir des graphismes de pointe dixit le studio. Ce n'est pas si frappant, mais il est vrai que l'animation globale des joueurs et du ballon est intéressante.



Pour être à la fois réaliste et accessible, Total Football se repose sur la technologie Arena 4D de Gala Sports, une solution technique qui combine une bibliothèque exhaustive de captures de mouvements provenant de 12 caméras synchronisées, avec une technologie de réseau neuronal pour calculer et restituer la position et la pose exactes de chaque joueur, en reconnaissant parfaitement les schémas offensifs et défensifs, afin de fournir la représentation la plus fidèle possible. C'est peu ou prou l'Hypermotion de Electronic Arts.



Ensuite, pour se démarquer, Total Football peut se vanter d'avoir reçu le soutien de la légende brésilienne Ronaldinho. En plus de prêter son visage au jeu, une version de premier ordre du maestro du football est également disponible en tant que joueur à ajouter à votre équipe.

Un gameplay savamment travaillé

Les jeux de football ont toujours eu du mal à offrir des commandes intuitives sur les écrans tactiles, mais Total Football veut réparer tout cela. Avec trois boutons et un joystick directionnel, que vous soyez en possession du ballon ou en défense, le système s'ajuste pour vous donner les commandes essentielles, comme dégager le ballon, tirer ou effectuer des tacles glissés, afin de permettre un contrôle total en toute circonstance.

Pour les jeux plus fins, comme les longs ballons ou les tirs lobés, de simples ajustements comme le double tapotement ou une pression plus longue vous permettront d'exécuter ces mouvements avec facilité, en gardant le rythme du jeu et en vous permettant de jouer avec le style et le flair que le beau jeu mérite.



Les joueurs plus expérimentés peuvent également utiliser un système à quatre boutons pour jouer avec un niveau de contrôle encore plus élevé.

Créez votre propre équipe

Comme FUT de FIFA, Total Football vous demande de créer votre propre équipe, en choisissant son nom, ses couleurs, son uniforme et la ligue dans laquelle vous voulez jouer (Ligue anglaise, Ligue espagnole, Ligue italienne, Ligue française ou Ligue portugaise).



Au fil du jeu, vous pourrez utiliser les fonctions d'agent et de scout pour débloquer des talents réels comme Antoine Griezman, Marcus Rashford ou le grand Ronaldinho lui-même, et les ajouter à vos équipes.



Total Football propose également une série de fonctions de montée en niveau de style arcade, comme les boissons énergétiques et les points d'XP, pour améliorer vos joueurs. Vous pouvez également améliorer leurs capacités en leur faisant suivre une série de séances d'entraînement.

Les modes de jeu

Outre les matchs contre l'ordinateur que vous rencontrerez dans le mode Carrière du jeu, vous pouvez également rejoindre des matchs joueur contre joueur via le mode Live Arena, où vous pouvez affronter d'autres joueurs en temps réel, et le mode Amical, où vous pouvez organiser des matchs contre vos amis en ligne.

Le mode Carrière de Total Football ajoute également quelques facettes supplémentaires comme le Road to Glory, qui vous permet de gagner des points en jouant toutes sortes de matchs, et les Academy Sessions, qui vous récompensent pour avoir relevé certains défis pendant les matchs.



Si vous aimez révéler des défis, vous pouvez participer à des matchs classés pour essayer de grimper dans les classements et recevoir des récompenses, et participer à des Cup Games ; ce sont des mini-tournois où vous pouvez affronter jusqu'à 7 autres joueurs dans des compétitions à élimination directe.



Enfin, avec la Coupe du monde en cours, Total Football organise un événement à durée limitée appelé Pick Em 2022, dans lequel vous pouvez donner vos pronostics sur les performances de chaque équipe. Naturellement, les fans de football avisés recevront une foule de récompenses pour avoir fait des pronostics correctes.

Un jeu gratuit à télécharger

Si vous souhaitez essayer Total Football et que vous êtes dans un pays concerné par le lancement anticipé (Australie, Nouvelle-Zélande, ...), vous pouvez le télécharger dès maintenant sur l'App Store iOS et le Google Play Store. Il n'est pas aussi beau qu'un FIFA Mobile, mais il est certainement plus accessible et très fun ! Espérons que les mises à jour apportent encore plus de contenu à l'avenir, et qu'il arrive en France rapidement.

Télécharger le jeu gratuit Total Football Mobile