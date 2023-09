Football Manager 2024 arrive le 6 novembre sur mobile via Netflix Games

Sega était évidemment présent au Tokyo Game Show 2023. Si Sonic Superstars, Like A Dragon et Persona étaient les stars, le futur Football Manager 2024 nous a particulièrement intéressé. Un peu après EA Sports FC 2024 qui sort cette semaine, FM 2024 arrivera évidemment sur toutes les consoles, mais la version mobile sera très particulière cette année.

SEGA a toujours été un peu frileux sur le mobile, et pour continuer dans cette étrange tradition, Football Manager 2024 sera réservé aux abonnés de Netflix, après avoir fait une sortie remarquée sur Apple Arcade l'an passé. C'est compliqué, comme souvent avec SEGA.

À partir du 6 novembre prochain, l’édition 2024 du célèbre jeu de l'entraineur sera lancée en exclusivité pour les abonnés de Netflix. Voici comment l'entreprise présente ce joli coup :

Cette saison, grâce à la base d'abonnés et la portée mondiale de Netflix, plus de joueurs que jamais auparavant pourront s'embarquer sur l'autoroute de la gloire footballistique et bénéficier de l'ajout de quatre nouvelles langues en jeu.