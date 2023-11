Bientôt sur  Arcade : Football Manager 2024, Disney Dreamlight Valley, Sonic Dream Team...

Avec environ 300 jeux, Apple Arcade constitue désormais un bon investissement pour tout joueur mobile. Après des titres comme Cypher 007, NBA 2K24, TMNT Splintered Fate, Cut the Rope 3 et autre Oceanhorn 2, Apple a annoncé aujourd'hui l'arrivée de huit nouveaux jeux dont Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team, Puzzle & Dragons Story, et bien d'autres encore. En outre, Apple a déclaré que plus de 50 jeux disponibles sur le service recevront des mises à jour au cours des deux prochains mois.

C'est quoi Apple Arcade ?

En octobre, Apple Arcade a lancé quatre nouveaux jeux dont NBA 2K24, tous sans publicité ni achat in-app, comme à son habitude. Pour les mois de novembre et décembre, la firme annonce la couleur avec huit titres en tout. D'abord Football Manager 2024 Touch, Knotwords+, Downwell+ et Delicious - Miracle of Life+, puis le mois d'après, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Sonic Dream Team, Puzzle & Dragons Story et Turmoil+. Tous les quatre sortiront le 5 décembre, juste à temps pour les fêtes de Noël.



Lancé en novembre 2019, Apple Arcade est un service de jeux par abonnement accessible via l'App Store. Proposé au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an en France (depuis l'augmentation en octobre dernier), le service permet aux abonnés d'accéder à près de 300 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux d'Apple Arcade sont exempts de publicités et d'achats in-app.



Apple Arcade est offert pendant trois mois pour l'achat d'un nouvel appareil Apple, comme les nouveaux iPhone 15. Apple précise que cette offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés "qualifiés".

Les nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade

Knotwords+ (Jeu, Mots / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.19, 184 Mo, iOS 13.5, Zach Gage) Développé par Zach Gage, le développeur indépendant à l'origine d'autres titres comme Card of Darkness, Good Sudoku+ et Flipflop Solitaire+, Knotwords+ est un puzzle de logique minimal et élégant avec des mots. Les règles sont simples : Disposez les lettres dans chaque section de façon à ce que chaque mot soit complet, horizontalement et verticalement. Chaque puzzle peut sembler difficile au début, mais devient plus facile au fur et à mesure que le joueur progresse, chaque étape le guidant naturellement vers la solution. Attention, c'est en anglais.

Sortie le 3 novembre.





Football Manager 2024 Touch (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.12, 3,3 Go, iOS 13.0, SEGA) La plus grande simulation de gestion de football au monde revient sur Apple Arcade pour une nouvelle saison. Sports Interactive apporte une fois une expérience complète aux joueurs du monde entier sur tous leurs appareils mobiles préférés. Chassez la gloire instantanée avec l'un des meilleurs clubs du monde, et avec l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité de compatibilité des sauvegardes, tous les joueurs de Football Manager 2023 Touch sur Apple Arcade pourront poursuivre leur carrière dans Football Manager 2024 Touch. Cette saison, les joueurs peuvent améliorer leurs performances grâce à des entraînements plus poussés, influencer l'action aux deux extrémités du terrain grâce à un Créateur de Pièces Détachées revu et corrigé par leur équipe d'arrière-boutique, définir le type de patron qu'ils veulent être grâce à de nouveaux Principes de Manager, faire entendre leur voix grâce à un nouveau système permettant de faire des demandes à leurs propriétaires, et bénéficier de la meilleure expérience possible sur iPhone grâce à un nouvel habillage pour les petits appareils afin d'offrir une navigation plus fluide dans tout le jeu. Le progrès ne s'arrête jamais, et les joueurs peuvent s'attendre à de nouveaux outils qui leur permettront d'améliorer les performances de leur équipe et de façonner une culture du titre sur la scène mondiale du football.





Downwell+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 55 Mo, iOS 13.0, Devolver) Downwell+ est un jeu atypique qui raconte l'histoire d'un jeune garçon s'aventurant au fond d'un puits à la recherche de trésors inimaginables, avec pour seule protection ses bottes de tir. Conçu dès le départ pour le mobile, Downwell est présenté avec des commandes intuitives et élégantes qui permettent un gameplay plein d'action à l'aide de seulement trois boutons. Les joueurs s'enfoncent dans les ténèbres peuplées de créatures effrayantes et de secrets mystérieux pour collecter les spectaculaires pierres rouges disséminées sur les rochers. Entrez dans des boutiques placées de façon précaire et achetez des objets utiles, ou montez en niveau entre les niveaux pour combattre des monstres bien vivants et découvrir des grottes cachées remplies de richesses et de reliques. Grâce aux niveaux générés de manière procédurale, chaque descente dans le puits est unique. L'un de nos coups de coeur à l'époque !



Sortie le 17 novembre.





Delicious - Miracle of Life+ (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.8.0, 165 Mo, iOS 13.0, GameHouse) Ce jeu de gestion du temps invite les joueurs à rejoindre Emily, une future maman, et sa famille qui s'agrandit, alors qu'elle fait face aux défis de la grossesse, tout en gérant une cuisine animée pour son blog vidéo de cuisine et en se préparant à l'arrivée de son nouveau bébé. Avec 60 niveaux captivants et 30 défis bonus, les joueurs se plongeront dans l'univers d'Emily, exploreront divers lieux et rencontreront de charmants personnages. Créez la chambre d'enfant parfaite, partagez les hauts et les bas d'Emily et vivez le miracle de la vie.



Sortie le 24 novembre.





Disney Dreamlight Valley (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 3,4 Go, iOS 14.0, Gameloft) Si vous aimez les Sims et Disney, voici un mélange merveilleux : Disney Dreamlight Valley. Les joueurs découvriront des histoires enchanteresses aux côtés de personnages bien-aimés, tout en s'efforçant de libérer la vallée de Dreamlight des griffes de l'Oubli : une force mystérieuse qui s'est abattue sur la vallée. Traversez divers royaumes, chacun avec ses propres défis et énigmes, et forgez des amitiés avec des personnages emblématiques comme WALL-E, Belle, Goofy, et bien d'autres encore. Avec des paysages personnalisables et des milliers d'options de décoration, les joueurs peuvent créer le quartier de leurs rêves dans ce monde d'émerveillement et de créativité en constante évolution.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition comprend également le pass d'extension, Disney Dreamlight Valley : A Rift In Time, qui comprend un nouveau scénario avec des secrets et des trésors à découvrir qui ont été perdus dans le temps. Sur l'île de l'Éternité, un pays très éloigné de la vallée de la lumière des rêves, les joueurs rencontreront de nouveaux amis Disney et Pixar et utiliseront le pouvoir d'un mystérieux outil royal, le sablier, pour déjouer les plans de l'infâme Jafar. Télécharger le jeu Disney Dreamlight Valley





Sonic Dream Team (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 1,7 Go, iOS 13.0, SEGA) La franchise Sonic, dont plus de 1,6 milliard de jeux ont été vendus et téléchargés dans le monde entier, est de retour dans Sonic Dream Team, en exclusivité pour les abonnés à Apple Arcade. Ce nouveau jeu d'action et de plateforme en 3D suit le diabolique Docteur Eggman qui a découvert la Rêverie, un appareil ancien ayant le pouvoir de manifester les rêves dans le monde réel. Rejoignez Sonic et ses amis pour naviguer dans des paysages de rêve tortueux, sauver leurs amis et mettre un terme à la quête du Docteur Eggman pour dominer le monde. Dans le jeu, les joueurs prendront le contrôle de six personnages jouables dynamiques : Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge, chacun ayant des capacités uniques qui correspondent à son style et à sa personnalité. Sonic Dream Team rejoint d'autres titres à succès de SEGA sur Arcade - Sonic Racing, Samba de Amigo : Party-To-Go, et Football Manager Touch. Télécharger le jeu Sonic Dream Team





PUZZLE & DRAGONS STORY (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 924 Mo, iOS 13.5, GungHo Online Entertainment, I...) Le nouvel épisode du populaire puzzle RPG Puzzle & Dragons. Dans "Story", en exclusivité sur Apple Arcade, vous allez devoir combiner des puzzles de type match-three avec un gameplay RPG de collecte de créatures, où les joueurs recrutent des alliés, améliorent leurs équipes et conquièrent des donjons. Le jeu sera familier aux fans, mais il attirera également les nouveaux venus, car il suffit d'associer des orbes de la même couleur verticalement ou horizontalement, et d'enchaîner des combos exaltants pour obtenir des récompenses plus élevées. En associant et en effaçant des orbes, les alliés du joueur attaquent les créatures ennemies, grâce à un jeu de puzzle habile et à des combos exaltants qui déclenchent des attaques encore plus puissantes. Les joueurs récolteront également des matériaux en battant les créatures dans les donjons, ce qui leur permettra de créer et d'améliorer de nouveaux membres d'équipe alliés. Ils dépenseront des ressources pour améliorer leurs créatures et sélectionneront leurs préférées pour former des équipes uniques. De nouveaux donjons et de nouvelles créatures seront ajoutés fréquemment au fur et à mesure que les joueurs progresseront. Télécharger le jeu PUZZLE & DRAGONS STORY