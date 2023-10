Bientôt sur  Arcade : NBA 2K24, Cut the Rope 3, Jeopardy World Tour+ et Crossword Jam+

Avec bientôt 300 jeux, Apple Arcade continue d'étoffer un catalogue de plus en plus alléchant. Après des titres comme Stardew Valley+, LEGO Duplo World+ et autre Cypher 007, voici NBA 2K24 Arcade Edition, Cut the Rope 3, Jeopardy ! World Tour+ et Crossword Jam+.



Comme chaque mois, l'entreprise américaine dévoile les nouveautés à venir, découvrons ce qui nous attend pour le mois d'Halloween.

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

En octobre, Apple Arcade lance quatre nouveaux jeux, tous sans publicité ni achat in-app, comme à son habitude. On retrouvera le très attendu NBA 2K24 Arcade Edition, Cut the Rope 3, Jeopardy ! World Tour+ et Crossword Jam+. En outre, Apple a indiqué que plus de 30 jeux disponibles sur le service recevront des mises à jour ce mois-ci, comme Fruit Ninja Classic+ et Cityscapes : Sim Builder.



Lancé en novembre 2019, Apple Arcade est un service de jeux par abonnement accessible via l'App Store. Proposé au prix de 4,99 € par mois ou 49,99 € par an en France, le service permet aux abonnés d'accéder à près de 300 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux d'Apple Arcade sont exempts de publicités et d'achats in-app.



Apple Arcade est offert pendant trois mois pour l'achat d'un nouvel appareil Apple, comme les nouveaux modèles iPhone 15. Apple précise que cette offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés "qualifiés".

Jeopardy! World Tour+ (Jeu, Mots / Quiz, iPhone / iPad, v1.0, 406 Mo, iOS 13.5, Uken Inc.) À la maison ou en déplacement, Jeopardy World Tour+ est une nouvelle façon de jouer à l'émission de quiz préférée des Américains. Avec la véritable expérience Jeopardy ! au creux de leurs mains, les joueurs s'amuseront à affronter d'autres joueurs du monde entier dans des milliers de catégories et à se vanter en grimpant dans les classements pour devenir le champion de Jeopardy World Tour. Sortie le 6/10 ! Télécharger le jeu Jeopardy! World Tour+





Cut the Rope 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 272 Mo, iOS 13, ZeptoLab UK Limited) Le retour d'Om Nom !

Nouveau chapitre de la franchise mobile à succès qui a été téléchargée plus de 1,6 milliard de fois, Cut the Rope 3 est une aventure passionnante qui commence par une carte mystérieuse et la promesse de grandes découvertes. Les joueurs partiront à la découverte de territoires inexplorés avec le protagoniste du jeu, Om Nom, et l'adorable petit Nibble Nom. Leur voyage avec ces adorables monstres les mènera dans des lieux époustouflants et des niveaux uniques remplis d'énigmes créatives et stimulantes. En les résolvant tous, ils découvriront de nouvelles espèces de Nommies et deviendront les explorateurs ultimes. Le jeu reprend les personnages bien connus et les mécanismes de jeu caractéristiques, ainsi que de nouveaux défis et des éléments basés sur la physique qui enthousiasmeront les fans de la série. Sortie prévue le 13/10. Télécharger le jeu Cut the Rope 3





Crossword Jam+ (Jeu, Éducation / Mots, iPhone / iPad, v1.2.8, 94 Mo, iOS 13.0, PlaySimple Games Pte Ltd) Crossword Jam+ fait passer les jeux de mots croisés à la vitesse supérieure, en proposant de nouveaux défis quotidiens que les joueurs peuvent utiliser pour se détendre et se relaxer en faisant des mots croisés. Les joueurs peuvent simplement glisser et relier les lettres pour trouver des mots et enrichir leur vocabulaire. Le jeu présente des paysages naturels à couper le souffle qui ne manqueront pas de rassurer les joueurs, et les abonnés d'Arcade pourront accéder à l'intégralité du jeu, sans publicité ni achat in-app. Ils devront résoudre des énigmes qui deviendront de plus en plus difficiles pour s'adapter à leur maîtrise des mots, tout en visitant les plus beaux pays du monde. Sortie prévue le 20/10. Télécharger le jeu Crossword Jam+