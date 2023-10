Crossword Jam+ est le nouveau mots croisés sur Apple Arcade

Le troisième jeu du mois à débarquer dans le service Apple Arcade s'appelle Crossword Jam+, l'édition complète du titre éponyme déjà vu sur App Store. Dans cette édition "+", aucune publicité ni achat intégré ne viendra perturber vos parties, ce qui est loin d'être anodin.

Découvrez le jeu Crossword Jam+

Crossword Jam+ prétend être le meilleur des jeux de mots croisés sur mobile. Alors qu'il propose une tonne de grilles, il offre de superbes arrière-plans anti-stress, des défis quotidiens, plusieurs difficultés et une interface très accessible. C'est la version "+" du classique de l'App Store.

Les joueurs peuvent simplement glisser et relier les lettres pour trouver des mots et enrichir leur vocabulaire. Ils devront résoudre des énigmes qui deviendront de plus en plus difficiles pour s'adapter à leur maîtrise des mots, tout en visitant les plus beaux pays du monde. Mieux, vous pouvez participer à des tournois hebdomadaires et voir le pourcentage de gens qui a réussi telle ou telle grille.



Seul hic, le jeu n'est pas disponible dans une autre langue que l'anglais, c'est embêtant pour les francophones. Crossword Jam est compatible iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Crossword Jam+