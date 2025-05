5 nouveaux jeux sur Apple Arcade en juin dont UNO et LEGO Hill Climb Adventures+

Le service Apple Arcade accueillera en juin cinq nouveaux jeux et des mises à jour pour plusieurs titres phares. Dès le 5 juin, les joueurs auront accès à UNO: Arcade Edition, une réinterprétation officielle du célèbre jeu de cartes ; LEGO Hill Climb Adventures+, mêlant les univers LEGO et la jouabilité physique de Hill Climb Racing ; Lost in Play+, une aventure point-and-click chaleureuse ; Helix Jump+, un jeu d’arcade 3D classique ; et WHAT THE CAR? pour Apple Vision Pro, une version spatiale du jeu de course comique plébiscité.

Des mises à jour attendues

Des mises à jour pour des jeux populaires incluent un événement spécial Paddington dans Crayola Create and Play+ dès le 26 juin, un nouveau quartier Queens dans Skate City: New York le 22 mai, et l’arrivée de Shaquille O’Neal dans le mode Greatest de NBA 2K25 Arcade Edition le 8 mai.

Les nouveautés de juin 2025

UNO: Arcade Edition (Jeu, Cartes, , v1.0.0, 439 Mo, iOS 13.0, Mattel163 US INC.) UNO: Arcade Edition offre des visuels éclatants, un gameplay exclusif à Apple Arcade avec trois modes (Quick Match, Custom Games, Single Player) et des options comme Wild Swap Hands et Color Showdown. Avec des personnalisations riches, incluant cadres, effets spéciaux et emotes, le jeu garantit une expérience amusante et renouvelée, en solo ou avec amis et famille. Télécharger le jeu UNO: Arcade Edition

WHAT THE CAR? (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v5.8.0, 2,6 Go, iOS 13.5, Triband ApS) WHAT THE CAR? de Triband transforme la course hilarante en une expérience spatiale sur Apple Vision Pro, où les joueurs utilisent leurs mains pour diriger une voiture aux caractéristiques changeantes, comme des jambes ou des ailes, via un portail TV flottant. Les éléments de gameplay loufoques exploitent l’informatique spatiale, rendant chaque course vivante et pleine de rebondissements. Télécharger le jeu WHAT THE CAR?

LEGO® Hill Climb Adventures+ (Jeu, Aventure / Course, , v1.0, 818 Mo, iOS 13.0, Fingersoft) LEGO Hill Climb Adventures+ combine le charme créatif de LEGO avec le gameplay physique de Hill Climb Racing, invitant les joueurs à explorer des lieux dynamiques, des campagnes ensoleillées aux montagnes escarpées. Avec des Minifigures attachantes, des véhicules améliorables dotés de gadgets uniques et des secrets à découvrir, le jeu offre un mélange parfait d’exploration, de stratégie et d’action. Télécharger le jeu LEGO® Hill Climb Adventures+

Lost in Play+ (Jeu, Casse-tête, , v1.0, 792 Mo, iOS 13.0, Snapbreak Games) Lost in Play+, lauréat du jeu iPad de l’année 2023 aux App Store Awards, entraîne les joueurs dans une aventure imaginative où un frère et une sœur explorent des forêts enchantées et résolvent des puzzles ingénieux pour rentrer chez eux. Sans dialogue, avec un gameplay point-and-click et une animation artisanale, ce dessin animé interactif coloré et chaleureux fait vivre fantaisie et curiosité. Télécharger le jeu Lost in Play+

Helix Jump+ (Jeu, Action, , v0.0.1, 170 Mo, iOS 13.0, Voodoo) Helix Jump+, réinventé pour Apple Arcade, est un jeu d’arcade 3D classique avec des haptiques retravaillés, des effets visuels améliorés, des skins exclusifs et sans publicités. Les joueurs guident une balle rebondissante à travers des tours en hélice colorées, timing leurs chutes avec précision pour éviter les pièges et briser les plateformes dans un défi de rythme et de momentum. Télécharger le jeu Helix Jump+

Apple Arcade propose plus de 250 jeux, jouables sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro.