 Arcade : les 5 jeux de juin dont Les Lapins Crétins Multiverse et Return to Monkey Island+

Avec Apple Arcade, Apple vous propose via l'App Store un grand choix de jeux sans achats intégrés ni publicités pour améliorer l'expérience utilisateur. Chaque mois, la firme de Cupertino publie de nouveaux jeux à ses abonnés, en coopération directe avec de nombreux studios à travers le monde. Pour le mois de juin, Apple a annoncé l'arrivée de 5 nouveaux jeux de qualité !



les jeux de juin sont disponibles !

Les abonnés Apple Arcade vont se ré-ga-ler

Dès le mois prochain, Apple va mettre en ligne 5 nouveaux jeux populaires dans le catalogue d'Apple Arcade, ce qui permettra d'enrichir l'expérience déjà très complète. La firme de Cupertino a prévu d'ajouter des jeux iOS, iPadOS et même visionOS pour jouer en réalité augmentée !

Les Lapins Crétins : Legends of the Multiverse par Ubisoft

Rabbids Multiverse (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,6 Go, iOS 13.0, Ubisoft) Graphisme, fun, addictif... Ce jeu a tout les critères pour vous donner envie d'y jouer et passer des heures ! Il s'agit d'un titre d'aventure développé par Ubisoft qui emmène les joueurs dans un voyage chaotique à travers divers univers. Chaque dimension propose des défis uniques avec un gameplay mélangeant action, stratégie et puzzle. Les joueurs peuvent personnaliser leurs Lapins Crétins avec différents costumes et équipements, et peuvent choisir de jouer en mode solo ou participer à des batailles multijoueurs. Le jeu est imprégné d'un humour constant, des animations exagérées et une bande sonore dynamique qui renforcent l'atmosphère ludique et imprévisible des Lapins Crétins.



Apple donne rendez-vous aux abonnés Apple Arcade le 6 juin pour découvrir ce nouveau jeu en coopération avec Ubisoft ! Télécharger le jeu Rabbids Multiverse





Where Cards Fall

Where Cards Fall (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.1, 830 Mo, iOS 13.0, Snowman) Where Cards Fall est une tranche de vie dans laquelle vous construisez des châteaux de cartes pour ramener des souvenirs d'enfance à la vie. Créez des passages à travers des casse-têtes spatiaux oniriques pour naviguer à travers les insécurités et les émotions du collège et au-delà. Les puzzles deviennent progressivement plus complexes et introspectifs.



La version Vision Pro changera complètement l'interaction avec le regard et les gestes des doigts, aucune manette ne sera nécessaire ! Télécharger le jeu Where Cards Fall





Return to Monkey Island+ par Devolver Digital

Return to Monkey Island+ (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 3,4 Go, iOS 16.0, Devolver) Le jeu "Return to Monkey Island", ici en version "+", met en scène Guybrush Threepwood, qui doit affronter son ennemi juré, le pirate zombie LeChuck, après de nombreuses années d'absence. Sa bien-aimée, Elaine Marley, a quitté son poste de gouverneur, laissant Guybrush à la dérive et frustré de ne jamais avoir découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates prennent le pouvoir sur l'île de Mêlée, entraînant des conséquences dangereuses. Ce classique du genre point & click propose des interactions amusantes avec d'anciens amis et de nouveaux personnages sur des îles familières, désormais gouvernées par des individus dangereux. Les joueurs se lanceront ensuite dans des aventures palpitantes, résolvant des énigmes astucieuses et faisant face à des situations farfelues.



Avec un style graphique rafraîchi, des énigmes inventives, et un humour caractéristique, ce titre promet de capturer l'essence des originaux tout en introduisant de nouvelles mécaniques pour moderniser l'expérience. Télécharger le jeu Return to Monkey Island+





Tomb of the Mask+

Tomb of the Mask+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 132 Mo, iOS 13.0, Playgendary Limited) Apple a annoncé pour le 6 juin le jeu "Tomb of the Mask+", il s'agit d'un jeu d'arcade dynamique inspiré par le style rétro des années 80. Les joueurs naviguent dans un labyrinthe vertical infini, en évitant des pièges, des ennemis, et en collectant des pièces et des power-ups. Le gameplay est vif et addictif, nécessitant des réflexes rapides et une stratégie pour avancer à travers les niveaux générés de manière procédurale. Le design pixelisé et la musique chiptune complètent l'atmosphère nostalgique tout en apportant une touche moderne. Comme vu à sa sortie sur l'App Store, Tomb of the Mask offre une expérience à la Pac-man et pleine de défis pour les amateurs de jeux d'arcade classiques. Télécharger le jeu Tomb of the Mask+



Fabulous - Wedding Disaster+

Fabulous - Wedding Disaster+ (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.46, 221 Mo, iOS 13.0, GameHouse) Toujours pour le 6 juin, Apple a présenté "Fabulous - Wedding Disaster+", c'est un jeu de gestion du temps où les joueurs aident Angela, une wedding planner (une planificatrice de mariage), à naviguer à travers des défis de dernière minute pour organiser des mariages parfaits. Les joueurs doivent s'occuper d’une série de tâches dans des délais serrés, comme choisir la bonne décoration, superviser les caprices des clients, et résoudre des imprévus. Le jeu se distingue par ses graphismes colorés et des personnages charmants, ajoutant une dimension narrative engageante à chaque mariage. Avec des niveaux progressivement plus difficiles et des objectifs variés, Fabulous - Wedding Disaster offre une expérience amusante et stressante pour ceux qui aiment les jeux de gestion rapide et les histoires romantiques. Télécharger le jeu Fabulous - Wedding Disaster+





Des mises à jour de jeux à venir d'ici juin

Le mois de mai va aussi signer l'arrivée de plusieurs nouvelles versions de jeux, Apple va ajouter dans les prochains jours les mises à jour suivantes :

Hello Kitty Island Adventure

WHAT THE CAR?

Ridiculous Fishing EX

Ainsi que d'autres jeux ! Ces titres seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro et bien évidemment sur Apple TV. L'abonnement Apple Arcade est proposé au tarif de 6,99€/mois sans engagement avec une période d'essai de 1 mois.