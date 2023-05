Apple Arcade : 20 nouveaux jeux débarquent (+ une nouvelle publicité)

Vous êtes abonné à Apple Arcade ? Bonne nouvelle, une tonne de nouveaux jeux débarquent juste avant le week-end. Apple a ajouté plusieurs jeux de différentes thématiques afin de vous offrir vos meilleures sessions gaming sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV pendant ce week-end de 3 jours. Découvrez la liste des nouveaux jeux à télécharger dès maintenant !

Apple Arcade déroule le tapis rouge

Chaque mois, Apple propose de nouveaux jeux dans le catalogue d'Apple Arcade, l'occasion de découvrir les dernières pépites des studios populaires dans les jeux mobiles, mais aussi de petits studios qui ont beaucoup de talent à exprimer. Depuis quelques heures, les abonnés Apple Arcade ont accès à 20 nouveaux jeux, avec des nouveautés, mais aussi des jeux qu'on retrouve sur l'App Store et chez la concurrence comme le Play Store.



La particularité des jeux qui ne sont pas exclusifs, c'est que les abonnés Apple Arcade pourront profiter d'une expérience complète sans publicités. Les jeux concernés ont en général un "+" pour indiquer qu'il s'agit d'une version gratuite, mais sans publicité, comme c'est toujours le cas sur Apple Arcade. On pense par exemple à Temple Run+ ou encore à PPKP+.

La liste complète

Voici la liste des jeux qui débarquent aujourd'hui sur Apple Arcade :

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

QU'EST-CE QUE LA VOITURE ? (Triband)

Paysages urbains : Sim Builder (Magic Fuel Games)

Univers d'échecs+ (point d'auvent)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (logiciel GIANTS)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

LIMBO+ de Playdead (Playdead)

My Town Home - Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad : Dadliest Catch+ (Jeunes Chevaux)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Si vous êtes difficile avec les jeux sur mobile, vous allez probablement trouver votre bonheur grâce à la diversité des thématiques proposées. Alex Rofman, directeur principal d'Apple Arcade, a déclaré dans un communiqué de presse publié cette après-midi :

Apple Arcade rassemble des centaines de titres amusants dans une seule destination de jeu pour que nos utilisateurs puissent les découvrir et en profiter. Le lancement d'aujourd'hui renforce notre catalogue primé avec 20 nouveaux jeux auxquels les gens adoreront jouer et partager avec leurs amis et leur famille.

Une nouvelle publicité

Pour marquer le coup, Apple a dévoilé une nouvelle publicité mettant en avant l'utilité d'Apple Arcade quand on est obligé d'attendre quelqu'un. On retrouve dans la vidéo une femme qui attend son fils sur un grand parking vide et qui s'ennuie... Elle va prendre son iPhone et jouer à des jeux Apple Arcade qui vont l'aider à passer le temps.

Une publicité dynamique, jeune et humoristique que vous allez bientôt voir à la TV !