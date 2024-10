 Arcade : les 3 jeux d'août Temple Run Legends, Vampire Survivors+ et Castle Crumble

Les nouveaux jeux Apple Arcade du mois d'août sont connus : Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ et Castle Crumble, un titre pour l'Apple Vision Pro.



Avec Apple Arcade, la firme de Cupertino propose un grand catalogue de plusieurs centaines jeux sans achat intégré ni publicité, contre un abonnement à 6,99 €. Chaque mois, de nouveaux titres sont ajoutés, en coopération directe avec de nombreux studios à travers le monde. D'autres nous quittent également de temps à autre.



Après les trois jeux de juillet, et notamment l'excellent Outlanders 2 : Second Nature, Apple proposera trois nouveautés dès le 1er août.



Les joueurs sont invités à retourner à Aperion dans le nouveau Temple Run : Legends, le premier jeu de course par niveaux de la franchise à succès, disponible exclusivement sur Apple Arcade. Le jeu Vampire Survivors en version "+", récompensé par un BAFTA, rejoint également le service et permet de jouer jusqu'à quatre joueurs sur le même appareil.



Il faudra par contre attendre le 29 août pour démolir des châteaux fantastiques d'un simple mouvement de doigt, dans l'espace physique de leur choix, grâce à la version spatiale de Castle Crumble.

Temple Run : Legends

Temple Run : Legends (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.3.0, 890 Mo, iOS 13.0, Imangi Studios, LLC) Courez, nagez, sautez et rejoignez une flopée de héros dans Temple Run : Legends. En plus du mode classique de course infinie, les joueurs peuvent explorer l'ancienne Aperion avec de nouveaux modes de jeu, des défis et des récompenses dynamiques, et plus de 500 niveaux en mode histoire. Les joueurs doivent se préparer à traverser des climats divers et variés, à interagir avec des habitants et des créatures fascinants, et à rencontrer un casting unique et inédit de personnages au cours de leur prochaine aventure.



Un mode sans fin est aussi de la partie. Télécharger le jeu Temple Run : Legends





Vampire Survivors Plus

Vampire Survivors+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.10.107, 654 Mo, iOS 13.0, Poncle) Alors que les joueurs luttent pour leur vie dans l'environnement toxique et diabolique de Vampire Survivors+, un tout nouveau monde d'horreur s'ouvre à eux. Du crépuscule à l'aube, des créatures nocturnes croiseront leur chemin, les obligeant à compter sur la bonne volonté des autres survivants pour s'en sortir. Si l'ail, la croix et la baguette magique sont des outils utiles pour vaincre leurs ennemis, la responsabilité repose en fin de compte sur leurs mains habiles, qui testent leur force contre ces créatures mortelles à partir de leur écran tactile. Ce jeu en plusieurs étapes dispose d'un large éventail de paramètres, y compris un mode multijoueur où jusqu'à quatre joueurs peuvent tuer les morts-vivants sur le même appareil en connectant des contrôleurs de jeu pour jouer ensemble. Vampire Survivors+ pour Apple Arcade comprend également Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell et Vampire Survivors: Tides of the Foscari.



L'un de nos jeux préférés. Télécharger le jeu Vampire Survivors+





Castle Crumble

Castle Crumble (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.11.0, 1,3 Go, iOS 13.0, Orbital Knight sp. z o.o.) Orbital Knight a lancé Castle Crumble sur Apple Arcade début 2023. Dans Castle Crumble, votre objectif est simple : les châteaux doivent tomber. Devenez un héros des mondes fantastiques. Armez-vous de puissants explosifs et sortilèges mystiques pour anéantir les forteresses des époques antiques, médiévales ou encore astèques. Visez juste pour l'emporter, mais attention, les lois de la physique ne doivent pas être oubliées. Castle Crumble arrive sur le Vision Pro ! pic.twitter.com/pAWGK0c1Co — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) July 9, 2024 La puissance du casque Apple va amplifier l'immersion et faciliter le gameplay ! Télécharger le jeu Castle Crumble









Ainsi que d'autres jeux ! Ces titres seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro et bien évidemment sur Apple TV. L'abonnement Apple Arcade est proposé au tarif de 6,99€/mois sans engagement avec une période d'essai de 1 mois.