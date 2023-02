Castle Crumble tire à boulets rouges sur Apple Arcade

Si vous aimez tout détruire dans les jeux vidéo et que avez passé du bon temps sur des titres comme Angry Birds, alors le nouveau jeu Apple Arcade du jour devrait vous plaire. Il s'agit de Castle Crumble, un titre signé Orbital Knight qui nous a déjà offert Spire Blast ou encore Dolphy Dash.

Castle Crumble casse la baraque

Que l'aventure commence ! Partez à la conquête de nombreux royaumes ! Dans Castle Crumble, votre objectif est simple : les châteaux doivent tomber. Devenez un héros des mondes fantastiques. Armez-vous de puissants explosifs et sortilèges mystiques pour anéantir les forteresses des époques antiques, médiévales ou encore astèques. Visez juste pour l'emporter!

Comme dans le jeu de Rovio, vous allez devoir prendre en compte un certain nombre de paramètres afin de faire tomber les châteaux ennemis. Si les lois de la physiques sont vos alliées, mieux vaut toujours bien calculer son coup avant de tirer des boulets de canon. Le gameplay est à la fois accessible et tactique, ce qui est renforcé par les nouvelles mécaniques de jeu introduites au fur et à mesure de la progression.



Regardez le trailer vidéo :

Jolis graphismes, prise en main rapide et ambiance garantie résument bien ce mignon Castle Crumble. À vous de jouer, en tout cas si vous avez un abonnement à Apple Arcade à 4,99 euros sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac.



Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le prochain jeu du service.

Télécharger le jeu Castle Crumble