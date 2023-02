Bientôt  sur Arcade : Castle Crumble, Riptide GP Renegate+, Farmside et Lifeline+

Avec plus de 250 jeux, Apple continue d'investir sur son service Apple Arcade qui va accueillir 4 nouveaux titres en février 2023.



Comme chaque mois désormais, Apple dévoile les nouveautés à venir avec cette fois Castle Crumble, Riptide GP Renegate+, Farmside, et Lifeline+.

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Castle Crumble (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 0 Mo, iOS 13.0, Orbital Knight sp. z o.o.) Orbital Knight, vont lancer Castle Crumble sur Apple Arcade ce vendredi. Dans Castle Crumble, votre objectif est simple : les châteaux doivent tomber. Devenez un héros des mondes fantastiques. Armez-vous de puissants explosifs et sortilèges mystiques pour anéantir les forteresses des époques antiques, médiévales ou encore astèques. Visez juste pour l'emporter, mais attention, les lois de la physique ne doivent pas être oubliées. Télécharger le jeu Castle Crumble





Riptide GP: Renegade+ (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v2023.01.17, 0 Mo, iOS 13.0, Vector Unit) Le classique jeu d'hydrojets Riptide GP: Renegade sera désormais disponible sur Apple Arcade sous le nom de Riptide GP : Renegade+ à partir du 10 février.



On trouve la carrière solo pour déverrouiller de nouveaux véhicules, des personnages jouables et des fonctionnalités de personnalisation à mesure que vous éliminez des boss et constituez votre équipe. Mais aussi des courses en ligne à 8 joueurs. C'était l'un de nos jeux préférés à sa sortie en 2016. Télécharger le jeu Riptide GP: Renegade+





Farmside (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, The Label) Farmside, de Team17 et The Label, est un simulateur d'agriculture qui propose de jolis décors, des parcelles à entretenir, des mécanismes d'artisanat et, bien sûr, de l'agriculture. Tout est personnalisable à souhait !



Un jeu pour les fermiers en herbe avec une tonne de possibilités qui arrivera le 17 février sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Farmside